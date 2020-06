Sportello unico per le attività produttive, cos'è e come funziona ad Ancona

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è il punto unico di accesso delle imprese alla pubblica amministrazione e il solo interlocutore per tutti procedimenti amministrativi riguardanti l’avvio e lo svolgimento di una determinata attività economica. Tramite gli Sportelli unici, imprese e lavoratori autonomi possono completare con facilità e per via elettronica tutti gli adempimenti necessari, in particolare presentare dichiarazioni, documenti, istanze e richieste di autorizzazione. Attraverso il Portale impresainungiorno.gov.it è possibile individuare il SUAP di riferimento: l'utente viene instradato verso la componente informativa e operativa del front office.

Come funziona il Suap

I prestatori di servizi stranieri e le imprese italiane possono inviare una richiesta di informazioni, in modalità esclusivamente telematica, direttamente all'ufficio SUAP del Comune presso il quale intendono esercitare la loro attività. E' necessario comunicare i propri dati anagrafici e descrivere l'attività economica di riferimento; se si tratta di un’attività regolamentata, è necessario indicare gli estremi della qualifica professionale di cui si dispone. E' possibile, ma non obbligatorio, allegare documentazione di supporto e specificare altre autorizzazioni in possesso del richiedente. La risposta del SUAP sarà trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica predisposta (Sito web), l’invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività di impresa.

Sportello Suap Ancona

Sede del Comune di Ancona, largo XXIV Maggio 1

Orario: lunedì 9:00 / 13:30

Attività produttive (numeri di telefono)

071 222 2619

071 222 2607

071 2223112

071 222 3113

U.O. Attività economiche fiere e mercati (numeri di telefono)

071 222 3111

071 222 6118

071 222 6121

071 222 6111

071 222 3166

U.O. Polizia Amministrativa (numeri di telefono)



071 222 2706

071 222 2567.