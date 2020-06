Come registrarsi all'Agenzia delle Entrate

Per evitare codi agli sportelli e lunghe attese con un numero in mano si può ricorrere a internet. L’Agenzia delle Entrare permette di utilizzare molti servizi online, ma tutto passa per la registrazione al portale.

Cosa si può fare online

Dichiarazione dei redditi,

Registrazione contratti di locazione

Pagamento tasse

Assistenza

La registrazione può essere eseguita

Tramite CNS (Carta Nazionale Servizi)

Online

Uffici

Carta Nazionale Servizi

Se si è in possesso di CNS (Carta nazionale dei Servizi), basta accedere all'Area Riservata nella home page del sito dell'Agenzia delle Entrate e selezionare successivamente Accedi a Entratel/Fisconline.



Uffici

Ci si può registrare recandosi fisicamente nella sede dell’Agenzia delle Entrate di via Palestro con il proprio documento di riconoscimento e il modulo di richiesta compilato (scaricabile qui).

Online

La registrazione al portale e l'accesso ai servizi personalizzati avviene in tutti i casi tramite un codice pin segreto. Lo si può richiedere online cliccando su questo link fornito dall'Agenzia delle Entrate. In questo modo è possibile scegliere il servizio d'interesse tra i due disponibili:

Registrazione a Fisconline

Dedicato a tutti gli italiani, inclusi i contribuenti residenti all'estero, società ed enti che abbiano esigenza di consegnare il modello 770 per un numero non superiore a 20 soggetti e che non siano abilitati ad Entratel.

Registrazione Entratel

Per chi deve trasmettere per via telematica atti e dichiarazioni, ovvero persone che devono presentare il modello 770 per un numero maggiore a 20 soggetti, per gli intermediari come Caf, professionisti e associazioni di categoria. Il servizio è rivolto anche a Poste Italiane, per la dichiarazioni di propria pertinenza e per quelle trasmesse dai contribuenti tramite sportello, alle società che inviano la documentazione riguardante le società del gruppo di cui fanno parte, alle Amministrazioni dello Stato e, infine, agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione dei contratti di locazione.

La password

Una volta effettuata la procedura guidata, si riceverà istantaneamente la prima parte del pin. Riguardo la password iniziale e la seconda metà del codice, bisognerà attendere la loro ricezione via posta presso il proprio domicilio. Se invece possedete la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), in questo caso si riceve subito sia il codice pin per intero, sia la password iniziale. Una volta completata la procedura ed entrati in possesso di tutti i dati, si potrà accedere all'area riservata.

Informazioni

Agenzia Entrate Ancona,

via Palestro 15 – Tel. 071 994 9211.