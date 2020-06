Che cos'è la visura camerale e come chiederla ad Ancona: la guida completa

Una visura camerale, può essere chiesta alla Camera di Commercio di Ancona e fornisce la descrizione giuridica ed economica del soggetto iscritto nel Registro Imprese. A differenza del certificato, non ha valore legale ed è rilasciata in carta libera.

Le principali tipologie

Ordinaria

Contiene le principali informazioni giuridiche ed economiche relative all'impresa(numero di iscrizione, codice fiscale, denominazione, sede, informazioni da statuto / patti sociali, capitale sociale, componenti dell'organo amministrativo e relativi poteri, componenti dell'organo di controllo, titolari di altre cariche o qualifiche, sedi e unità locali, trasferimenti di ramo d'azienda, fusioni / scissioni, subentri, attività svolta, albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni).

Storica

contiene, oltre alle notizie comprese nella visura ordinaria, anche la storia delle notizie denunciate nel corso degli anni.

Completa

Scheda persona completa: elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere/essere stata titolare o avere/avere avuto cariche o qualifiche

Persona con cariche attuali

Scheda persona con cariche attuali: elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere titolare o avere cariche / qualifiche attualmente

Scheda socio

contiene l'elenco delle partecipazioni in società di capitali della persona richiesta

Scarica il modulo di richiesta

Visura a singoli blocchi informativi

consente di selezionare blocchi di informazioni che sono diversificate in funzione anche della natura giuridica dell'impresa: società di capitali, società di persone e impresa individuale.

Scarica il modulo di richiesta

Le visure del Registro Imprese, comprese quelle ottenute da Telamaco, contengono il QR Code, un codice identificativo dei documenti ufficiali delle Camere di Commercio, che garantisce la non contraffazione del documento. Il QR Code, infatti, consente, a chiunque e in qualsiasi momento, di recuperare il documento originale direttamente da smartphone e tablet e di verificarne la corrispondenza a quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. La lettura del QR Code sul documento camerale avviene tramite l'applicazione "RI QR Code", scaricabile gratuitamente sul proprio cellulare, smartphone o tablet direttamente dai principali store su Internet, o attraverso il Portale www.registroimprese.it o i siti dei Distributori ufficiali di InfoCamere.

Una volta letto il QR Code, sul display del proprio dispositivo mobile vengono visualizzati i dati identificativi del documento: il nome dell'azienda, la sede legale, il codice fiscale e la data di estrazione. Inoltre è possibile scaricare il documento ufficiale archiviato dal Registro Imprese al momento dell'estrazione, per confrontarlo con quello in proprio possesso. Il documento originale è aggiornato con tutti i dati esistenti nel momento in cui è stato estratto: non contiene invece modifiche intervenute successivamente. Tramite il QR Code si potrà leggere direttamente il documento, inoltrarlo alla propria casella di posta elettronica, o visualizzare la lista dei documenti di cui si è già consultato l'originale. Le copie originali dei documenti estratti vengono conservate per cinque anni nell'archivio Registro Imprese. Si ricorda che per le verifiche del QR code è, comunque, possibile utilizzare anche il "verificatore web" disponibile su www.registroimprese.it.

Contatti

Sede centrale

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona

Tel. +39 07158981

fax: +39 0712073907

e-mail: direzione@an.camcom.it

Loggia dei Mercanti

Via della Loggia - 60121 Ancona

e-mail: loggiadeimercanti@an.camcom.it.

Fonte: Camera di Commercio di Ancona