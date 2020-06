Come aprire un negozio in franchising ad Ancona

Aprire un negozio significa mettersi alla prova e spesso affiliarsi a un’attività in franchising può rappresentare un buon modo per avere un percorso imprenditoriale un po' più agevolato. Alle spalle si ha una realtà già affermata e un marchio spendibile in vetrina che non ha la stessa capacità attrattiva di un’insegna messa su dall’oggi al domani.

Come scegliere il brand giusto

Puntare su un marchio già affermato è normale, ma forse in pochi sanno che tra i diritti del potenziale affiliato c’è quello di poter visionare i bilanci dell’azienda madre degli ultimi 3 anni per poterne valutare la solidità economica. Un altro buon consiglio è quello di visionare quanti negozi della catena hanno cessato l’attività nei primi due anni.

I pro

Aprire un negozio in franchising significa avere diversi vantaggi:

- Corso di formazione iniziale e affiancamento

- Supporto nella redazione del business plan

- Manuale operativo di riferimento

- Fornitura del materiale e dell’insegna

- Immagine già avviata del brand

- Ritiro del materiale invenduto (non sempre)

I contro

- L’immagine del negozio non potrà cambiare di molto

- Obbligo di corrispondere una quota del fatturato

- Somma iniziale chiesta all’avvio dell’attività (Fee d’ingresso)

- Spesso quantità minime da ordinare negli approvigionamenti

- Fidejussione bancaria

- Costi di allestimento del software aziendale

Requisiti

- No condanne penali o fallimenti negli ultimi 5 anni

- Per l’alimentare bisogna aver superato un corso professionale dedicato al commercio in quel settore.

Cosa serve

Per aprire un negozio in franchising occorre aprire una partita iva

Dove ad Ancona

Agenzia delle Entrate, via Palestro 15 - 0712274411

e iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Dove ad Ancona

Camera di Commercio delle Marche, Largo XXIV maggio 1 - tel. 071/5898244.

Ovviamente sarà necessario attivare anche il proprio profilo fiscale presso l’INPS

Dove ad Ancona

Sede INPS - Via Luigi Ruggeri 3 - 071 5081

E presso l’INAIL per quanto riguarda la gestione degli eventuali infortuni sul lavoro

Dove ad Ancona

Sede Inail - Via Piave 25 - 071/2273111

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ancona va consegnata la dichiarazione di inizio attività almeno un mese prima dell’apertura prevista. Allo stesso ente va chiesto anche il permesso per esporre l’insegna. Non è un dettaglio. In particolari vie o edifici di interesse storico non è possibile, ad esempio, installare l’insegna “bandiera” (perpendicolare al muro). Quest'ultima situazione è tipica nel centro storico e si è verificata per recenti aperture di negozi in via Leopardi o in zona corsi. Ultima, ma non meno importante, è la necessità di trovarsi in regola con la diffusione della musica. Molti negozi in franchising diffondono musica all’interno del locale, ma non si può fare arbitrariamente. Occorre pagare i diritti alla Siae.

Dove ad Ancona

SIAE - Piazza della Repubblica 1 - 071 501021.