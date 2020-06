La Camera di Commercio ad Ancona: tutte le informazioni

La Camera di commercio è un ente che associa le imprese, in questo caso di Ancona e provincia, per tutelare i loro interessi collettivi, creare opportunità di affari e prestare loro eventuali altri servizi come:

Arbitrato per le controversie.

Incontri per mediazione

Predisposizione dimodelli contrattuali nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche

Controllo di eventuali clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto tra imprenditori e consumatori.

Pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali con un apposita commissione

Promozione di attività di repressione della concorrenza sleale

Promozione dell'imprenditoria femminile con un comitato ad hoc.

Attraverso l'Ufficio Orientamento al lavoro - Creazione d'impresa, offre una serie di servizi gratuiti per coloro che intendono aprire una nuova attività d'impresa:

colloqui di primo orientamento attraverso i quali si ascolta l'idea imprenditoriale orientando l'utente nei primi passi da seguire per mettersi in proprio;

percorsi formativi rivolti ad aspiranti imprenditori/imprenditrici per accompagnarli nella messa a punto dell'idea imprenditoriale e nella stesura del piano d'impresa;

affiancamento con incontri personalizzati per approfondire i singoli aspetti legati allo start up;

networking e creazione di rete sociale tra imprese per condividere le esperienze e favorire la crescita imprenditoriale.

Per qualsiasi richiesta di informazioni per la creazione di impresa e sull'Orientamento e start-up d'impresa scrivere a sni@marche.camcom.it

Contatti e informazioni

La Camera di Commercio di Ancona, fondata 208 anni fa, si trova in

Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona

Tel. +39 07158981

fax: +39 0712073907

e-mail: direzione@an.camcom.it

Orari

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.