Informagiovani ad Ancona: sedi, contatti e orari di apertura

Il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Ancona è ormai da anni attivo sul tema del lavoro, in particolare attraverso il servizio Informagiovani.

Circa 15.000 ragazzi si rivolgono ogni anno a questo sportello per avere consigli, di cui il 70% circa per avere informazioni specifiche proprio sul fronte dell’occupazione. Parallelamente all'aspetto informativo, l’informagiovani promuove tutta una serie di iniziative legate al tema lavoro, sempre rivolte agli under 30: seminari di approfondimento, incontri pubblici di orientamento scolastico e lavorativo, sedute di consulenza individuale e collettiva sui temi maggiormente richiesti dai fruitori stessi. L'Informagiovani, inoltre, può aiutare i giovani a trovare notizie ed approfondimenti su:

Concorsi pubblici, con il servizio di consultazione della Gazzetta Ufficiale IV serie speciale esami e concorsi, il b.u.r. marche, ed effettuando ricerche per qualsiasi bando di concorso a livello locale e nazionale.

Offerte di lavoro, mettendo a disposizione degli utenti bacheche e raccoglitori con offerte di lavoro di imprese e soggetti privati, delle agenzie interinali, nonché offerte della rete Eures per chi vuole lavorare all'estero.

Mercato del lavoro, con tutte le ultime novità che riguardano normativa e tendenze occupazionali, la consultazione di manuali sulle professioni, gli elenchi delle aziende.

Orientamento, con informazioni, consigli e consultazione di vario materiale per la realizzazione di un curriculum vitae, le dritte per superare un colloquio di lavoro e per individuare il proprio percorso occupazionale.

Imprenditoria giovanile, con tutti consigli utili (anche legali) per chi vuole aprire un attività.



L'informagiovani organizza anche laboratori di orientamento al lavoro, in collaborazione con il centro per l'Impiego e la Formazione della Provincia di Ancona. Un ulteriore servizio per le aziende e per i giovani, è quello relativo alla banca dati dell'Informagiovani, continuamente aggiornata, che contiene nominativi di persone alla ricerca di lavoro.I ragazzi che vogliono inserire il proprio nominativo in banca dati possono scaricare il modulo, compilarlo ed inviarlo per fax allo 07154957 oppure via mail a lavoroig@coopres.it , o recarsi direttamente allo sportello.

Orari e contatti

Piazza Roma, 1 - Ancona

Orari

Lunedì 9.30 – 13.00

Martedì 9.30 – 13.00

Mercoledì 9.30 – 13.00

Giovedì 9.30 – 13.00

Venerdì 9.30 – 13.00

Telefono: 07154954 - 346 0042917

Contatti e-mail

generale: info@informagiovaniancona.com

lavoro: lavoro@informagiovaniancona.com

formazione: formazione@informagiovaniancona.com

opportunità europee: europa@informagiovaniancona.com

university card: unicard@informagiovaniancona.com

Note: a causa dell'emergenza Covid il servizio è temporanemente attivo solo per via telefonica e telematica.