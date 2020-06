Servizio civile ad Ancona e nelle Marche, tutte le informazioni utili

Al servizio civile si accede mediante domanda a seguito di un bando (controlla qui i bandi pubblicati). Le domande possono essere presentate esclusivamente on-line, tramite l’utilizzo dell’identità digitale SPID con un livello di sicurezza 2.

Servizio civile universale

Ai bandi del Servizio civile universale possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini dell’Unione europea;

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;

potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti.

Servizio civile regionale

Possono presentare domanda i cittadini, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni). Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani che hanno domicilio o dimora nel territorio marchigiano, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale, a condizione che non abbiano riportato condanne penali.

Non possono presentare domanda coloro

che abbiano in corso con l’ente rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita;

che abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale;

che appartengono ai corpi militari o alle forze di polizia.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

Servizio civile Garanzia Giovani

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente residenti in Italia;

essere giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) non occupati o inoccupati, non inseriti in un percorso di istruzione o formazione, non iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione che hanno aderito a Garanzia Giovani (Fase 0 – D.G.R. 754/2014) e sottoscritto il ‘Patto di Attivazione – Servizio Civile1’ con uno soggetti attuatori GG;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda coloro:

che hanno già prestato servizio civile regionale (L.R. 15/2005);

che hanno già usufruito delle misure legate a Garanzia Giovani. (Il Servizio Civile Regionale - Garanzia Giovani è compatibile solo con la Misura 1 e la Misura 9 della D.G.R. 754/2014.)

Non è possibile presentare domanda presso un ente in cui si è già prestato servizio civile nazionale o si siano avuti nell’anno precedente rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita.

Formazione

La formazione dei giovani che hanno scelto di partecipare a progetti di Servizio civile, è attuata dagli Enti presso i quali si svolge il servizio stesso.

La formazione viene suddivisa in due fasi.

Formazione generale

Consiste in una presentazione del Servizio civile e dei principi che ne sono alla base, principi che devono accompagnare il ragazzo durante l'intero servizio.

Formazione specifica

Entra nello specifico degli argomenti trattati dal progetto definendo e fornendo informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle attività del servizio.

Crediti formativi

La Regione Marche ha promosso presso l'Università Politecnica delle Marche, la stipula di apposite convenzioni al fine di consentire ai giovani di ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari da spendere nel corso degli studi. E' inoltre previsto dal "Prontuario progetti" la possibilità per gli Enti di servizio civile di stipulare appositi accordi con le Università per il riconoscimento del servizio civile come tirocinio utile in alcuni corsi di laurea. Eventuale accordi stipulati con le Università, vengono riportati nel progetto.

Gestione e pagamenti

L’assegno di servizio civile è accreditato su conto corrente o su altro prodotto bancario o postale purché munito di codice IBAN che consenta di effettuare o ricevere bonifici, intestato o cointestato al volontario. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del secondo mese di servizio e il mese di pagamento è sempre quello successivo a quello concluso

Informazioni e contatti

Regione Marche

Dalle ore 8:30 alle ore 11:00:

dal lunedì al venerdì

tel: 0721.31255 - 071.8064039

fax: 071.8064041

email: servizio.civile@regione.marche.it

PEC: regione.marche.serviziocivile@emarche.it

Via Gentile da Fabriano, 3

60125 Ancona

Palazzo Rossini