Centri estivi, via alle iscrizioni: tariffe, riduzioni e modalità per presentare la domanda

Il Comune di Ancona organizza i Centri Estivi, gestiti dalla Cooperativa Ludus, dal 01/07/2019 al 31/07/2019.

La domanda di iscrizione

Il modulo da compilare per ogni bambino interessato al servizio è scaricabile online dal sito del Comune di Ancona. Una volta compilato va consegnato entro giovedì 20 giugno presso:

Uffici ex seconda circoscrizione, via Scrima 19 (ex anagrafe, entrata piazzale Loreto) nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: 12,00 – 18,00

- Martedì, giovedì, sabato: 9,00 – 13,00

Le tariffe

Frequenza con mensa (8,00 – 14,30)

-Isee inferiore a 5.000 euro: 60 euro (un iscritto), 108 euro (due iscritti), 156 euro (tre iscritti).

-Isee tra 5.000 euro e 15.000 euro: 150 euro (un iscritto), 270 euro (due iscritti), 390 euro (tre iscritti)

-Isee tra 15.000 euro e 25.000 euro: 220 euro (un iscritto), 396 euro (due iscritti), 572 euro (tre iscritti)

-Isee oltre 25.000 euro o non residenti: 300 euro (un iscritto), 540 euro (due iscritti), 780 euro (tre iscritti)

Frequenza senza mensa (8,00 - 12,30)

-Isee inferiore a 5.000 euro: 40 euro (un iscritto), 72 euro (due iscritti), 104 euro (tre iscritti).

-Isee tra 5.000 euro e 15.000 euro: 100 euro (un iscritto), 180 euro (due iscritti), 260 euro (tre iscritti)

-Isee tra 15.000 euro e 25.000 euro: 150 euro (un iscritto), 270 euro (due iscritti), 390 euro (tre iscritti)

-Isee oltre 25.000 euro o non residenti: 200 euro (un iscritto), 360 euro (due iscritti), 520 euro (tre iscritti).

Le persone che intendono usufruire della riduzione tariffaria devono obbligatoriamente presentare copia dell’ ISEE altrimenti la tariffa dovrà essere pagate per intero

Il pagamento

Il pagamento, va intestato a: “Ludus Piccola società cooperativa a responsabilità” e va effettuato in uno dei seguenti modi:

-con bonifico bancario IBAN : IT51 V076 0103 2000 0005 3591 756

-con Postagiro o BollettinoPostale sul ccp: 53591756. La causale del versamento sarà: “Cognome - nome del bambino/a; Nome del centro estivo prescelto”

(N.B) La ricevuta/attestazione del pagamento deve essere obbligatoriamente allegata al modello d’iscrizione.

Sedi, capienza e fascia di età per ogni singolo centro sono consultabili sul sito del Comune di Ancona, così come il volantino che presenta l’intera offerta delle attività.