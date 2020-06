Comunità di recupero ad Ancona e provincia: indirizzi e numeri utili

Le Comunità di recupero dalle dipendenze presenti in provincia di Ancona, indicate nel portale governativo delle Politiche antidroga.

Ancona

Irs – L’Auora (Massignano)

Tipologia: Comunità terapeutica residenziale

Rete o associazione di appartenenza: CNCA - IRS - L'AURORA

Indirizzo: C/O Ex Casa Canonica - Via Massignano, 1 - 60020 - Ancona

Tel: 071/801292

Fax: 071/2800508

La Ginestra del Conero

Tipologia: Comunità terapeutica

Rete o associazione di appartenenza: BERTA '80

Indirizzo: Loc. Massignano - Via Del Cimitero, 76 - 60100 - Ancona

Tel: 071/2139027

Fax: 071/2139027

ASUR – Centro diurno

Tipologia: Centro diurno

Rete o associazione di appartenenza: ASUR - DIPARTIMENTO DIPENDENZE DI ANCONA

Indirizzo: Loc. Palombini - Via Matteo Ricci, 11/C - 60020 - Ancona

Tel: 071/8705720 - 071/5864790

Fax: 071/8705721

Kairos

Tipologia: Centro polifunzionale di accoglienza residenziale e semiresidenziale

Rete o associazione di appartenenza: FICT - OIKOS

Indirizzo: Via Flaminia, 82-83 - 60100 - Ancona

Tel: 071/2141062

La Sfera

Tipologia: Centro diurno

Rete o associazione di appartenenza: P.A.R.S. Pio Carosi

Indirizzo: Via Flavia, 5 - Ancona

Tel: 071/2867615

Centro Narconon Gabbiano

Numero Verde 800 178 796

Chiaravalle

Asur - Comunità residenziale

Rete o associazione di appartenenza: ASUR - Dipartimento dipendenze Ancona

Indirizzo: Via R. Sanzio, 27 - 60033 - Chiaravalle

Tel: 071/949100

Fax: 071/949100

Fabriano

ASUR - Centro diurno di Fabriano

Rete o associazione di appartenenza: ASUR - Dipartimento dipendenze Ancona

Indirizzo: Via S. Scala, 3 - 60044 - Fabriano

Tel: 0732/24258

Fax: 0732/248056

Jesi

Exodus - Casa Cristiano

Tipologia: Comunità terapeutica residenziale

Rete o associazione di appartenenza: Exodus

Indirizzo: Loc. Mazzangrugno - Via Ripa Bianca, 1 - 60035 - Jesi

Tel: 0731/605111

Fax: 0731/605111

Oikos - Comunità di reiserimento

Tipologia: Comunità sociale residenziale

Rete o associazione di appartenenza: FICT - OIKOS

Indirizzo: Loc. Mazzangrugno, 41 - 60035 - Jesi

Tel: 0731/245286

Oikos

Rete o associazione di appartenenza: FICT - OIKOS

Indirizzo: Piazza Federico II, 8 - 60035 - Jesi

Tel: 0731/213125

Fax: 0731/213126

Senigallia

Irs -L'Aurora

Tipologia: Centro diurno

Rete o associazione di appartenenza: CNCA - IRS - L'Aurora

Indirizzo: Via Podesti, 63 - 60019 - Senigallia

Tel: 071/7927480 - 071/2802615

Fax: 071/7914475.

Informazioni e contatti:

SERT - Dipartimento delle dipendenze

Corso Stamira 40 - 60122 Ancona (AN)

tel: 071 8705980