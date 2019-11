Gestione triennale del canile e del gattile, come presentare la domanda al Comune di Ancona

Il Comune di Ancona vuole affidare la gestione integrata tramite convenzione triennale del canile/rifugio, del gattile comunale di Candia in località Bolignano e del servizio esterno di cattura felini sul territorio comunale. L’avviso allegato è rivolto alle organizzazione di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che abbiano finalità di tutela e protezione animali.

Chi può partecipare

-Le organizzazioni di volontariato (onlus di diritto)

- Le associazioni dipromozione sociale, presenti sul territorio della Regione Marche, ed iscritte nelRegistro della Regione Marche da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando (n.b: bando pubblicato il 31 ottobre 2019) . Entrambe le categorie devono avere nel proprio atto costitutivo e/o statuto, le finalità di tutela e protezione degli animali.

Entrambe le categorie devono aver maturato un'esperienza di almeno 24 mesi nel settore.

I rimborsi

Rimborso annuo presunto Il rimborso massimo presunto annuo delle spese relative a tutti i servizi oggetto di convenzionamento è stabilito in € 136.000,00 (centotrentasettemila), indicativamente così suddiviso

- rimborso per gestione canile rifugio: massimo euro 82.000,00;

- rimborso per gestione gattile e servizio esterno cattura felini ai fini cura e sterilizzazione e svezzamento cuccioli : massimo euro 45.000,00

- rimborso per ulteriori spese necessarie a garantire il benessere e la salute degli animali ospitati, dei volontari e dei visitatori (a titolo esemplificativo: spese veterinarie specialistiche/speciali, spese per smaltimento rifiuti, altre spese eccedenti l’ordinaria gestione da concordare con l’Amministrazione, compresala manutenzione degli spazi affidati): massimo euro 9.000,00

Documentazione da presentare

- istanza di partecipazione in bollo da euro 16.00 con firma del Presidente/LegaleRappresentante e corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore;

- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s. m. i. e ulteriori dichiarazioni, debitamente compilato con firmadel Presidente/Legale Rappresentante,

- L'offerta progettuale costituita al massimo da n.10 facciate ,contenuta in busta chiusa e sigillata, recante all'esterno la dicitura “OFFERTA PROGETTUALE” con firma del Presidente/Legale Rappresentante

- attestato di avvenuto sopralluogo

Termini per la presentazione

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2019 al protocollo del Comune di Ancona, in busta chiusa riportante all'esterno la dicitura “Avviso pubblico per l'affidamento della gestione integrata del canile/rifugio e gattile comunale ubicato ad Ancona frazione Candia località Bolignano ed il servizio esterno di cattura felini sul territorio comunale “ con les eguenti modalità

servizio postale: Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n.1 – 60123-ANCONA b)

consegna a mano: Comune di Ancona – Archivio Protocollo Generale - LargoXXIV Maggio n.1

Eventuali informazioni o comunicazioni : contattare la Direzione Politiche Sociali tel 071 / 222. 2151 - 2143

Leggi il bando completo e scarica la modulistica