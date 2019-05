Figli nati fuori dal matrimonio, come riconoscerli ad Ancona: norme e procedure

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, o in un atto pubblico, o in un testamento (art. 254 cc) prima della nascita, nell’atto di nascita o successivamente alla nascita. Solitamente il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita. Le modalità e le normative di riferimento sono pubblicate sul sito del Comune di Ancona.

Entrambi i genitori effettuano la dichiarazione di nascita ,o presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuto il parto o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza di uno dei genitori. Il bambino può essere riconosciuto anche da un solo genitore. Qualora l’altro genitore non effettui il riconoscimento il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto. Nel caso in cui un solo genitore abbia provveduto al riconoscimento al momento della nascita l’altro può riconoscere successivamente alla nascita.

Documentazione da presentare

Modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento, a cui va apposta una marca da bollo da euro 16,00 corredata da fotocopia del documento di identità.

Per ulteriori informazioni

- recarsi presso Ufficio di Stato Civile nei seguenti giorni : da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12.30, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00

- telefonicamente al numero 071 222 2117

- per e-m@il all’indirizzo : rosella.marzioni@comune.ancona.it

Attribuzione del cognome

-Se il minore viene riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita deve essere attribuito l’intero cognome del padre (anche se il padre è straniero e la cittadinanza italiana deriva al minore dalla madre).

-Se il minore viene riconosciuto al momento della nascita da un solo genitore, il figlio assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo.

-Se il minore viene riconosciuto dal padre successivamente alla nascita la decisione in merito al cognome spetta esclusivamente al Tribunale ordinario al quale i genitori dovranno rivolgersi con specifica richiesta, motivata e assistiti da un legale.

Riconoscimento del figlio maggiorenne

Se, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all’atto del riconoscimento o con dichiarazione successiva resa all’ufficiale dello Stato Civile. Se la dichiarazione di riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto i 14 anni è necessario l’assenso del figlio stesso.

Conclusione e termini del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.

Casi particolari

Riconoscimento successivo alla nascita del minore straniero:

L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:

