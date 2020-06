Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto ad Ancona

L’ istituto giuridico si fonda sulla famiglia anagrafica, già prevista dal regolamento anagrafico, e attribuendo delle tutele giuridiche che di fatto connotano i conviventi di fatto.

Elementi che costituiscono la convivenza di fatto

Conviventi di fatto possono essere due persone maggiorenni e possono essere di sesso diverso che dello stesso sesso;

Le due persone devono coabitare e costituire una famiglia anagrafica, quindi devono convivere “sotto lo stesso tetto” e devono avere la medesima residenza anagrafica, la dichiarazione di convivenza di fatto acquista valore giuridico e viene resa pubblica mediante registrazione nel registro anagrafico e acquista efficacia dopo che l’ufficiale d’anagrafe ha effettuato l’accertamento della convivenza;

Devono essere unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale materiale;

Non devono essere vincolate ( l’uno nei riguardi dell’altro) da rapporto di parentela, affinità o adozione, e non devono essere unite (fra loro o con altre persone) in matrimonio o in unione civile;

Diritti

I conviventi di fatto acquistano alcuni diritti spettanti ai coniugi:

In caso di malattia hanno reciproco diritto di visita, di assistenza e alle informazioni personali,

Diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente o subentrare nel contratto di affitto in caso di decesso,

In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e do volere, per le decisioni in materia di salute,

In caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, o recesso unilaterale, o per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.

Dove perfezionare la pratica ad Ancona

La dichiarazione di convivenza di fatto o la registrazione del contratto di convivenza firmata da entrambe le parti , senza nessun costo e si presenta direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe:

Largo XXIV Maggio 1 – Palazzo Comunale – primo piano

Note: solo tramite appuntamento richiesto al numero 071/2222234 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

per informazioni

Mail : info@comune.ancona.it

PEC : servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it.