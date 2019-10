Pubblicazioni di matrimonio: cosa sono, a che servono e come si chiedono ad Ancona

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o concordatario o con uno dei culti ammessi debbono richiedere le pubblicazioni del matrimonio nel comune di residenza di uno degli sposi il quale provvederà poi a richiederla al Comune dove risulti residente l’altro sposo.

A cosa serve la pubblicazione

Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persone di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Comune di Ancona.

Cosa bisogna sapere

L’atto di pubblicazione sarà visibile nell’albo pretorio on line dei Comuni di residenza degli sposi per almeno 8 giorni consecutivi. Nel caso di matrimonio concordatario o di culti ammessi l’ufficiale di Stato civile rilascia il certificato di nulla osta da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto che ha richiesto la pubblicazione. Il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno e non dopo il 180° giorno successivo al termine della pubblicazione. In questa seconda ipotesi la pubblicazione effettuata si ha come non avvenuta.

Scelta del luogo

Gli sposi posso scegliere il luogo di celebrazione del matrimonio:

-Nel comune di Ancona se residenza di entrambi gli sposi (Le pubblicazioni vengono effettuate presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona)

-Nel Comune di residenza dell’altro sposo diverso dal Comune di Ancona (E' consigliabile effettuare le pubblicazioni nel Comune specificato).

-In un Comune diverso da quello in cui gli sposi sono residenti (Occorre comunicare all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi l’intendimento di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza per la preparazione della delega da inviare al comune prescelto, con il quale viene concordata la data del matrimonio).

Requisiti dei futuri sposi

Possono contrarre matrimonio coloro che:

hanno compiuto i 18 anni di età oppure i minorenni che hanno compiuto 16 anni con autorizzazione del Tribunale dei minorenni

sono di stato libero

non hanno vincolo di parentela, affinità ,adozione, affiliazione, con il futuro coniuge .

non si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 del codice civile (infermità di mente o, impedimento di legge)

Procedimento per le pubblicazioni

Il procedimento di pubblicazione di matrimonio avviene in due fasi:

-Fase preliminare:

Gli sposi direttamente o tramite persona incaricata devono presentare all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio l’allegato modello di comunicazione dei dati per l’avvio del procedimento con fotocopia del documento di identità e per fissare la data della pubblicazione di matrimonio davanti all’Ufficiale di Stato civile.

Tale modello dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio di Stato civile – Direzione S.C.ALE.S. del Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio 1

60121 Ancona

Il Comune di Ancona consiglia comunque di contattare preventivamente l’ufficiale di stato civile per avere tutte le informazioni sull’iter della pubblicazione e poi del matrimonio.

- Pubblicazione/Processo verbale

Nella data stabilita, per la stesura del verbale di pubblicazione, debbono essere presenti entrambi gli sposi, o persona da loro delegata (procuratore speciale ai sensi dell’art. 50 del DPR 396/2000), che dichiarano:

nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza;

luogo di residenza,

libertà di stato;

se tra loro esiste qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione;

se hanno già contratto precedente matrimonio;

se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del Codice Civile.

Documentazione da presentare

n.1 Marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti.

n. 2 Marche da bollo da € 16,00 se residenti in comuni diversi.

documento di identità in corso di validità e codice fiscale;

gli eventuali documenti che non sono detenuti da una Pubblica Amministrazione Italiana

L’ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio che sono detenuti da una Pubblica Amministrazione Italiana.

In caso di matrimonio concordatario o di culto ammesso : la richiesta del parroco e del Ministro di Culto.

Integrazione di documenti (casi particolari)

Se uno degli sposi è minorenne : decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale dei Minorenni di Ancona;

Se uno degli sposi è cittadino di uno dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Monaco : (AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, MOLDAVIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNIA, SVIZZERA, TURCHIA) occorre il Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza o dal Consolato/Ambasciata dello Stato in Italia. Attenzione, Belgio e Grecia sono firmatari della convenzione ma non avendola ratificata non la applicano.

Se uno degli sposi è cittadino dei seguenti Stati : AUSTRALIA, BRASILE, DANIMARCA, MESSICO, NORVEGIA, POLONIA, STATI UNITI D’AMERICA, SVEZIA, UNGHERIA la documentazione verrà richiesta dall’Ufficiale di Stato Civile.

Se uno degli sposi è cittadino di tutti i restanti paesi : Nulla Osta al matrimonio rilasciato dalla autorità straniera competente.

Se uno degli sposi è Rifugiato Politico : Non occorre Nulla Osta : si dovrà applicare la legge dello Stato del domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana.

La condizione di “Rifugiato Politico” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato O.N.U. per i rifugiati (A.C.H.N.U.R.) e l’Ufficiale di Stato Civile dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere. Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne e non parente.

Contatti e informazioni

Stato Civile Comune di Ancona

Telefono: 0712222116