Niente scuola, cosa fare con i bambini quando siamo costretti in casa

Abbiamo visto come passare il tempo in casa, ma ai bambini cosa diciamo? Non potranno andare a scuola per qualche altra settimana e le situazioni di aggregazione sono da evitare anche per loro. Cosa faranno tutto il giorno tra le quattro mura? Tv? Smartphone? La tentazione c’è, ma occorre anche puntare su altro. Ecco qualche idea per divertirsi con voi.

1 - Date spazio alla creatività e fantasia

se avete dei cartoni, anche delle uova, create dei personaggi, colorateli, chiedete a vostro figlio cosa ci vede dentro, aiutatelo a immaginare. Tra il tran tran quotidiano, gli affari dell’ufficio e le scadenze da rispettare, non abbiate paura di risvegliare il bambino che è in voi.

2 - Inventate una storia con vostro figlio

dategli un input e costruite insieme una favola: fate volare la sua e la vostra fantasia.

3 - Giocate a “Un-due-tre-stella!”

Un grande classico dei giochi divertenti da fare con i bambini anche in spazi interni. Se avete un giardino e volete approfittare delle giornate di sole, ricordate di coprirlo e coprirvi bene, ma è meglio se rimanete in casa.

4 - Il percorso

Disponete nel salone un percorso con un filo colorato (o dello scotch) e fatelo percorrere a vostro figlio senza uscire fuori, magari con delle richieste tipo grattarsi la testa o camminare a occhi chiusi.

5-Date vita alle fiabe

Prendete la sua favola preferita e animatela: fate le vocine di ogni personaggio, magari in lingue inventate.

6- Fatevi…disegnare

Giocate al face painting: provate a disegnarvi sul viso il vostro animale preferito, fatelo fare al vostro bambino e chiedetegli cosa lui vorrebbe sul suo.

7- Cucinate con loro

Preparate una ciambella con i vostri bambini: mettete gli ingredienti in una ciotola e fate miscelare a loro. Fate i pop-corn, guardateli scoppiare e scegliete un film o un cartone da vedere come al cinema: abbassate tutte le serrande per creare la giusta atmosfera.

8 -La collana di cotone

Mamme, ricordate quando da piccole infilavamo la pasta con il cotone per farne delle collane? Proponetelo ai vostri figli, giocate con le ruote, con le penne e i maccheroni.

9 - Cucchiaio e pallina

Con un cucchiaio e una pallina posata sopra, sfidatevi a chi riesce a fare il percorso più lungo senza farla cadere.

10 - Una capanna in salotto

Create una capanna in salotto, mettetevi dentro e raccontate storie.

11 - Letterine per papà

Tra poco sarà la festa del papà. Autate i vostri bambini a scrivere delle letterine, a realizzare qualcosa di originale. Aiutatevi con i tutorial sul web, divertitevi con la porporina, con la colla e i colori.

12 - Non dimenticate le foto

Quanti scatti di famiglia avete negli album impolverati? E’ decisamente arrivato il momento di riguardarli.