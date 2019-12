Assistenza a persone con disabilità gravissima, come chiedere il contributo

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 26.09.2016, la Regione Marche concede contributi per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, per le quali la Commissione sanitaria provinciale competente abbia proceduto alla valutazione delle condizioni di disabilità gravissima

Requisiti

Possono accedere ai contributi i cittadini in condizioni di disabilità gravissima riconosciuta dalla Commissione sanitaria provinciale territorialmente competente che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera a) alla lettera i) di cui all’art 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016, di seguito riportati:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (OCS)<=10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

d) persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esitiasimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤l ai 4 arti alla scala MedicaI Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <=8; i)ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. In riferimento alla lettera

i) il richiedente dovrà produrre certificazione specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata che certifichi la condizione di dipendenza psico-fisica inerente alla patologia di cui è portatore, attestando quindi la condizione di "dipendenza vitale", secondo l'allegato 2 del DM 26/09/2016 "Altre persone in condizione di dipendenza vitale ".

Come chiedere il contributo

L’accesso al contributo regionale avviene attraverso la presentazione delle seguenti richieste:

- Riconoscimento della condizione “Disabilità Gravissima” da presentare alla Commissione sanitaria provinciale entro e non oltre il31 gennaio 2020

-Richiesta di “Contributo alla Regione Marche” da presentare al Comune di residenza entro e non oltre il 30 marzo 2020.

Possono presentare richiesta di riconoscimento della condizione di “disabilità gravissima”:

-la persona disabile;

-i familiari della persona disabile;

-l’esercente la potestà o tutela o amministrazione di sostegno della persona disabile

Possono altresì presentare domanda per il riconoscimento della condizione di Disabilità Gravissima anche i famigliari di persone decedute nel corso dell’anno 2019.

La domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, compilata secondo i modelli di domanda (scaricabili qui), approvati dalla Regione Marche con DDS n. 252/2019 e allegati al presente Avviso, va inviata alla Commissione sanitaria provinciale territorialmente competente. Per coloro che sono residenti nel Comune di Ancona, la domanda va inviata al seguente indirizzo:

A.V. 2 ANCONA Segreteria Commissione Sanitaria Provinciale c/o SEDE di OSIMO Piazza del Comune, 4- 60027 OSIMO (AN). PEC: areavasta2.asur@emarche.it.

Le domande redatte secondo gli appositi modelli B o B1, dovranno essere presentate alla Commissione sanitaria provinciale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020

Da allegare alla domanda

Alla domanda vannoallegati, pena esclusione, i seguenti documenti:

‐ verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 Febbraio 1980, n. 18 o di cui all’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

‐ certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata redatta secondo il modello di cui all’allegato “C” del Decreto Dirigenziale regionale n. 252/2019 attestante uno dei requisiti previsti.

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona disabile che compila la domanda. Se la domanda è presentata da un familiare o l’esercente la potestà o tutela o amministratore di sostegno, al modello B1 deve essere allegato il documento di riconoscimento della persona che presenta la domanda oltre a quello della persona disabile.

Informazioni

Per informazioni rivolgersi direttamente presso l’U.O. Servizi per la Disabilità ai seguenti recapiti telefonici: 071 2222164, 071 2222123, 071 2222158. Clicca qui per leggere il bando completo