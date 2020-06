Adottare un figlio ad Ancona, come e dove presentare la domanda

L'adozione ha lo scopo di assicurare ad ogni bambino una famiglia: adottare non è, quindi, un diritto degli adulti, che semplicemente possono dichiararsi disponibili ad adottare un bambino e chiedono che ne sia accertata l'idoneità. L'istituto dell'adozione risponde, piuttosto, al diritto di ogni bambino di avere una famiglia. Per poter adottare un bambino, è necessario che il bambino venga dichiarato adottabile, ovvero che ne sia accertato lo stato di abbandono. Solo allora, può avere inizio la procedura adozionale, che renderà il bambino adottato un figlio legittimo a tutti gli effetti. Per presentare una domanda di adozione i coniugi devono assolutamente possedere requisiti richiesti dalla legge(numero 184 del 1983).

Requisiti per l’adozione

i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto;

i coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni;

i coniugi che risultino essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare: per questo motivo le coppie affrontano un percorso valutativo con l’Assistente Sociale e Psicologo dell’Equipe Adozioni;

l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato. Viene considerata l’età del più giovane, tranne quando la differenza di età tra i due coniugi è superiore a 10 anni. In questo caso, si fa riferimento alla differenza massima di 45 anni tra il genitore più "anziano" e il bambino. Ad esempio: lei ha 40 anni e lui 51 (o viceversa) potrà essere adottato un bambino dai 6 anni in su.

Dove presentare la domanda

Ad Ancona le coppie che intendono adottare un bambino devono compilare la domanda di disponibilità all’adozione nazionale, internazionale o entrambe le tipologie. Il modulo va consegnato alla cancelleria del Tribunale per i Minorenni delle Marche, in via Cavorchie 1/C. dichiarazione di disponibilità a ll'adozione nazionale, internazionale o ad entrambe. Il Tribunale indicherà l'Equipe Adozioni dove la coppia svolgerà l'indagine psicosociale.

Il Tribunale per i Minorenni:

Valuta l’idoneità della coppia ad adottare, sia nel caso dell’adozione internazionale che nazionale. Il Tribunale, ricevuta la relazione dell’Equipe Adozioni, convoca la coppia per un colloquio con il Giudice Onorario, ed emette, solo nel caso dell’adozione internazionale, un decreto di idoneità.

Cura, nel caso di adozione nazionale, l’abbinamento del minore con la coppia per quanto riguarda tutti i minori, anche stranieri, dichiarati adottabili dal Tribunale per i Minorenni. Segue l’affido preadottivo ed emette decreto con il quale si fa luogo all’adozione.

Valuta, nel caso di adozione internazionale, la documentazione relativa all’ingresso in Italia dei minori adottati all’estero ed emette decreto di affido preadottivo o di ratifica dell’adozione già pronunciata dallo Stato straniero.

Scarica i moduli predisposti dal Tribunale dei Minorenni delle Marche e i documenti da allegare

Formazione per le coppie

Non essendo un passo da compiere con leggerezza, l’Asur Marche organizza anche ad ancona dei percorsi di formazione per le coppie che hanno presentato la domanda in cancelleria. Solitamente si tratta di due incontri, ma il numero è variabile.

Formazione ad Ancona

Equipe Adozioni, piazza Salvo d’Acquisto. Tel: tel.071/8705687.

Informazioni e contatti

Tribunale per i Minorenni delle Marche,

via Cavorchie 1/c Ancona

Telefono: 071-208981.

Servizio Polifunzionale Adozioni Internazionali (sito internet)

corso Mazzini 100 - 071/203938

I tempi dell'adozione (sito internet)

via Cialdini 83 -Tel 320-1432621, 320-0790738

info@ itempidelladozione.it.

