Centri di accoglienza per senza fissa dimora ad Ancona: sedi e servizi

Il Centro di Pronta Accoglienza “Un Tetto per Tutti” è un servizio pubblico gratuito che ad Ancona offre temporaneamente ospitalità ed assistenza a soggetti maggiorenni, senza fissa dimora, apolidi presenti o che transitano sul territorio comunale, in grave stato di disagio sociale ed abitativo, in possesso di un valido documento di riconoscimento o di regolare permesso di soggiorno. L’organizzazione e le attività del Centro sono disciplinate da un apposito regolamento interno che viene esibito e spiegato agli ospiti al momento del loro ingresso nella struttura e viene sottoscritto come accettazione delle norme che ne regolano la vita comunitaria.

Dove si trova

Il Centro ha sede presso l’edificio “Ex-Benincasa” di Via Flaminia n. 52 – Ancona. Tel. 071/43092.

Servizi

Il servizio offre ospitalità notturna dalle ore 18,00 alle ore 10,00 del mattino successivo. Ogni assenza deve essere giustificata, in caso contrario il posto letto viene assegnato ad altro utente. Hanno accesso giornaliero al Centro n.20 persone di sesso maschile, italiane, comunitarie ed extracomunitarie con permesso di soggiorno, per un periodo massimo di n.15 giorni eventualmente ripetibile per non più di tre volte nell’ arco di un anno.

All’interno della struttura sono riservati almeno n. 5 posti a soggetti segnalati dal Servizio Sociale della direzione politiche sociale beneficiari di percorsi personalizzati e misure di accompagnamento al miglioramento della qualità della vita e dell’autonomia. L’accesso al Centro avviene principalmente su richiesta dell’interessato oppure su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, del pronto Intervento Sociale o delle Forze dell’Ordine.

servizio di cena e prima colazione;

pulizia delle camere, dei servizi e degli ambienti comuni;

cambio della biancheria.

Richiesta di accesso

Il soggetto che chiede di poter accedere al Centro deve presentare richiesta di ingresso al personale del Centro dal Lunedì alla Domenica dalle ore 18,00 alle 20,00. Per i casi di particolare urgenza e marginalità sociale è possibile che il soggetto privo di un valido documento di riconoscimento, venga comunque accolto su segnalazione da parte della Questura di Ancona o del Comando dei Carabinieri.

Altri servizi

La tenda di Abramo

L’associazione gestisce una casa di prima accoglienza per persone senza dimora. Essa si trova a Falconara Marittima in via Flaminia 589 e può ospitare 10 uomini e 3 donne per un periodo di 10 giorni, con la possibilità di ritornare una volta passati 3 mesi dall’ultima accoglienza. La casa è aperta tutto l’anno (con l’eccezione del mese di agosto in cui vengono fatti i lavori di manutenzione della struttura) dalle ore 18.30 alle ore 7 del mattino.

seconda accoglienza. La Tenda gestisce anche un piccolo appartamento di seconda accoglienza a Castelferretti (una frazione di falconara) che può ospitare 2 ospiti per un periodo di 3 mesi.

La tenda di Abramo - Via Flaminia 589 - tel. 071.9160221

Casa Zaccheo

Casa di seconda accoglienza per uomini gestita dalla Caritas. L’ingresso alla casa avviene passando necessariamente per l’ascolto Caritas (vedi sotto) e attraverso gli ulteriori colloqui con gli operatori della Casa per la stesura di un progetto personale.

Casa Zaccheo - Largo Beato Ferretti (Capodimonte) – tel. 071.2072622

Servizio di Strada

Oltre al Tetto Per Tutti, ad Ancona opera il Servizio di Strada Onlus, che porta assistenza ai senzatetto. L’unità di strada esce la notte per distribuire dai 50 ai 70 pasti caldi e per costruire una rete di rapporti personali con coloro che la società chiama “invisibili”.

L’associazione ha lo scopo di avvicinare i poveri, conoscerli, parlargli, restituire a loro la dignità di persone curando la distribuzione in strada, di cibo, di bevande calde, vestiario, coperte e medicine.

Servizio di strada - Strada del Castellano, 40 - Tel. 333 911 5734

Mensa Padre Guido

E’ la mensa di via della Pescheria che rimane aperta a pranzo mentre per la sera offre panini. Nella stessa sede opera l’avvocato di strada per l’adempimento di pratiche legali.

Mensa Padre Guido, via Pescheria 5 - Tel. 071 207 4202

Mensa centro Ferretti

Gestita dalla Caritas in largo Ferretti (zona Capodimonte) offre servizio cena e docce. Tel - 071 201512

Centro Caritas via Podesti

E’ a disposizione con un centro di ascolto, distribuzione vestiti e sostegno alla ricerca di un lavoro o casa.

Centro Caritas - via Podesti 12 - Tel. 071 201512