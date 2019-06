S.O.S. babysitter, come trovare Mary Poppins ad Ancona

S.O.S. babysitter? Spesso la ragazza che in poco tempo conquista l’affetto dei bambini è una vera e propria manna dal cielo (non è un caso che Mary Poppins veniva da là). Permette ai genitori di prendere qualche momento di libertà ma è anche quella figura che nelle feste di compleanno o ai matrimoni catalizza l’attenzione dei piccoli lasciando ai più grandi la possibilità di “respirare un po'”. Inutile dire che si tratta di un mestiere delicato che richiede passione e soprattutto doti particolari come l’autorevolezza,l’attenzione e la dolcezza.

Compiti più richiesti alla baby sitter

- curare l'igiene dei bambini (bagnetto, doccia, denti)

- addormentare e risvegliare i bambini

- accompagnare i bambini a scuola o a fare sport

- vestire i bambini

Trovare una babysitter ad Ancona

Il modo più rapido ed efficace per trovare una babysitter è il passaparola. Quella che una volta era la “lettera di referenze” è oggi l’opinione di un’altra mamma.

Un altro metodo è il web. La piattaforma Stily, ad esempio, permette di cercare babysitter nella zona di Ancona servendosi di un database che, in tutta Italia, conta quasi 600.000 annunci. Il portale è aggiornato quotidianamente e permette di contattare la candidata di cui si può sin da subito vedere la foto, conoscere i giorni di disponibilità, l’età, la tariffa e le esperienze lavorative pregresse.

Altri portali utili possono essere Okaybabysitter e Babysits

Anche Facebook viene incontro con il gruppo Baby Sitter Ancona e dintorni

Se l'impegno è a lunga scadenza

I portali online mettono in contatto domanda e offerta, ma è sempre meglio fissare un appuntamento conoscitivo con la candidata, in modo da poterle presentare i bambini e guardare come questi ultimi reagiscono. Questo suggerimento vale nel caso di un impegno quotidiano e a lunga scadenza.