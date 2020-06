Assegno per il nucleo familiare: tutti i requisiti per ottenerlo ad Ancona

L’assegno per il nucleo familiare numeroso è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, alle famiglie con almeno tre figli minori.

L’importo dell’assegno riferito all’anno 2020 da corrispondere agli aventi diritto è pari, nella misura intera, a € 145,14. Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza dei tre figli minori e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare detto requisito.

Requisiti:

Può presentare domanda uno dei genitori residente con i minori nel Comune di Ancona.

cittadini italiani, comunitari, o extracomunitari in possesso del permesso CE soggiornanti di lungo periodo (o del cedolino di richiesta dello stesso) o con lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria.

cittadini/lavoratori del Marocco,Tunisia, Algeria e Turchia in possesso di permesso di soggiorno in virtù degli accordi euromediterranei.

Il limite ISEE per l’anno 2020 è pari a € 8.788,99.

Documentazione e presentazione della domanda

Le domande per l’assegno di maternità e per il nucleo numeroso sono disponibili online sul sito del comune di ancona www.comune.ancona.it e possono essere presentate per posta

consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona

tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona-Largo XXIV Maggio, 1 60123

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda con la documentazione allegata.Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Assegno maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare”.

allegato in fondo alla pagina.

Documenti da allegare

copia dell’ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità. copia di un documento di identità in corso di validità, attestazione anagrafica cittadino di comunità europea e per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE (o del cedolino di richiesta dello stesso), attestazione di rifugiato politico o protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per cittadini/lavoratori della Tunisia,Marocco,Turchia e Algeria.

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

Scarica qui il modulo di domanda