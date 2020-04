Sussidi per persone non autosufficienti, come presentare le nuove domande ad Ancona

A causa dell’emergenza Covid 19 lo sportello del progetto Home Care Premium 2019 è attivo al numero telefonico 071 222 2146 e ai seguenti indirizzi mail:

sara.guazzaroni@comune.ancona.it

federica.raggetta@comune.ancona.it

A decorrere dalle ore 12.00 del 01/07/2019 e fino alle ore 12.00 del 31/01/2022 è possibile presentare nuove domande per il Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare per i dipendenti pubblici, per i loro coniugi, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti.

Il programma

Il programma dell’Inps prevede l'erogazione da parte dell'Istituto di previdenza di contributi economici mensili (prestazioni prevalenti) in favore di soggetti non autosufficienti, maggiorenni o minorenni, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare.

Informazioni

Per inormazioni cliccare sul seguente link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52545 oppure telefonare al Comune di Ancona – ATS XI ai numeri: 071 222 2146 – 2164 – 2154 nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.