Assegno maternità 2020, a chi spetta e come chiederlo online al Comune di Ancona

L’assegno di maternità è un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS alle madri che non svolgono attività lavorativa, per ogni figlio nato, o minore adottato o in affidamento preadottivo. La domanda per l’assegno di maternità è disponibile a questo link. I documenti possono essere scannerizzati e inviati via mail (pec) all’indirizzo: comune.ancona@emarche insieme alla documentazione da allegare.

Restano valide le modalità di presentazione tradizionali e cioè:

– consegna a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona

– tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona-Largo XXIV Maggio, 1 60123

Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare:

– il proprio nome, cognome, indirizzo

– la dicitura “assegno maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare“.

L’importo

L’importo 2019 dell’assegno, se spettante nella misura intera, è di € 1731,95 mentre per l’anno 2020 occorre attendere comunicazione da parte dell’INPS.

Requisiti:

• cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (o del cedolino di richiesta dello stesso) o di permesso di soggiorno per rifugiati politici.



• permesso di soggiorno per cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia,Algeria e Turchia.



• residenza in Italia al momento del parto e nel Comune di Ancona al momento della presentazione della domanda.



• non essere beneficiaria dei trattamenti previdenziali di maternità o adozione a carico dell’INPS o altro Ente oppure aver percepito un trattamento

economico di maternità di importo inferiore a quello concesso dai Comuni (in questo caso si può richiedere al Comune la quota differenziale).

• ISEE del nucleo anagrafico non superiore a € 17.330,01 per le nascite avvenute nel 2019.

Documenti da allegare alla domanda

• copia dell’ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

• copia di un documento di identità in corso di validità attestazione anagrafica cittadino di comunità europea, e per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE(o del cedolino di richiesta della stessa), permesso di soggiorno di rifugiato politico, permesso di soggiorno per cittadine/lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia.

• codice IBAN c/c o libretto postale o postepay evolution intestato alla mamma.

Termini per la presentazione della domanda

Entro e non oltre i 6 mesi dalla data del parto.