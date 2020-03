Macchia d'olio sui vestiti: 5 soluzioni per eliminarla facilmente

Quante volte è capitato di alzarsi dopo mangiato e trovare la macchia sul vestito o i pantaloni? La prima reazione, solitamente, è: «speriamo che sia acqua». Poi si guarda il piatto e si realizza che invece è la “temuta” chiazza di olio. Il passo successivo è qualcuno che esclama: «Ora quella non la togli più se non in lavanderia». Falso. Ecco come si può fare:

- Borotalco: è la prima soluzione a cui si pensa. Funziona? Sì, ma quello che non tutti sanno è che bisogna non essere parsimoniosi e che poi bisogna strofinare con forza. Insomma, non semplicemente aspettare che la spolverata faccia il suo corso.

- Farina: stessa procedura del Borotalco

- Sale: strofinate la macchia con della carta assorbente, poi versate una manciata di sale e aspettate 10 minuti. Infine lavate il capo, a mano, in acqua tiepida usando detersivo per piatti.

- Bicarbonato: versate un po' di bicarbonato sulla macchia e strofinate, poi aggiungete un po' di aceto di vino bianco

- Limone: strofinate una fetta di limone sulla macchia, lasciate agire per qualche minuto e poi lavate a mano in acqua tiepida per mezz’ora. Infine lavate il capo normalmente.

