Ufficio passaporti, i servizi si prenotano online: come si fissa l'appuntamento

Nel quadro di una riorganizzazione che interesserà anche l’Ufficio Passaporti della Questura di Ancona e dei Commissariati di Polizia di Stato, finalizzata all’erogazione di un servizio ancora più efficiente e puntuale all’utenza, è previsto che l’accesso agli sportelli per la richiesta del passaporto avverrà esclusivamente tramite la procedura di “prenotazioni con agenda on line”. Nessuno sarà ricevuto allo sportello senza prenotazione.

Prenotazione online

Il servizio di “Agenda Passaporto Online” consiste, in base al luogo di residenza, nella possibilità per il cittadino di prenotare, registrandosi all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, un appuntamento, presso la Questura di Ancona (per i comuni di Ancona, Falconara e Camerata Picena) e i Commissariati di Fabriano (per i Comuni di Castelleone di Suasa, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Genga, Mergo ,Montecarotto, Rosora, Sassoferrato e Serra San Quirico), Jesi (per i comuni di Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Maiolati Spontini, Monsano, Monteroberto, Monte san Vito, Poggio san Marcello, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova e Staffolo), Osimo (per i comuni di Agugliano, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Offagna, Polverigi e Sirolo) e Senigallia (per i Comuni di Barbara, Belvedere Ostrense, Corinaldo, Montemarciano, , Morro d’Alba, Ostra, Ostravetere, Serra de’Conti, e Trecastelli), per l’acquisizione delle impronte digitali nel giorno e all’orario concordati. Chi non ha una linea internet in casa può utilizzare i dispositivi presenti in apposite postazioni presso questi enti:

Comuni

Sedi counali di Chiaravalle, Santa Maria Nuova, Corinaldo, Monte San Vito, Barbara, Cupramontana, Mergo, Montecarotto, Castel Colonna, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, San Marcello, Serra de’ Conti, Castelleone di Suasa, Castelplanio;

Stazioni carabinieri

Stazioni Carabinieri di Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Arcevia, Serra San Quirico, Castelplanio.

Come prenotare

Accedere al portale

selezionare la voce “accesso per il cittadino”,

registrarsi

effettuare la prenotazione.

Terminata tale procedura il cittadino, nella data ed all’orario prenotato munito di ricevuta di prenotazione e di tutta la documentazione necessaria, potrà presentarsi allo sportello ove gli verranno acquisite le impronte digitali.

In caso di urgenza

Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate e riguardanti tassativamente solo motivi di lavoro, salute e studio il richiedente potrà richiedere un appuntamento ai seguenti indirizzi email:

- ammin.quest.an@pecps.poliziadistato.it o urp.quest.an@pecps.poliziadistato.it per la Questura

-comm.jesi.an@pecps.poliziadi stato.it per il Commissariato di Jesi

-comm.fabriano.an@pecps.poliziadistato.it per il Commissariato di Fabriano

-comm.osimo.an@pecps.poliziadistato.it per il Commissariato di Osimo

-comm.senigallia.an@pec.ps.poliziadistato.it per il Commissariato di Senigallia

Altri servizi

Armi e licenze

Per la denuncia ex art.38 tulps da effettuarsi entro le 72 ore dall’acquisto di armi potrà essere utilizzata la procedura telematica tramite posta certificata agli indirizzi di posta certificata già indicati per le urgenze dei passaporti.

Altre esigenze

Per tutte le altre esigenze (presentazione delle istanze di rilascio/rinnovo di porto di fucile uso caccia/tiro a volo, carta europea, collezioni armi, nulla osta acquisto armi etc) l’utente potrà richiedere un appuntamento, specificandone i motivi, registrandosi nella specifica sezione della pagina internet della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ancona.