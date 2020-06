Tessera elettorale, il duplicato si rilascia su appuntamento: come chiederlo

In vista della prossima tornata elettorale, prevista per settembre (elezioni regionali), l'Amministrazione rende note le modalità per l'acquisizione dei duplicati della tessera elettorale. L’Ufficio Elettorale, considerata l’emergenza sanitaria, consegnerà le tessere elettorali solo su appuntamento.

Duplicati

Il servizio di rilascio di duplicati o di nuove tessere elettorali è accessibile solo mediante una richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo elezioni@comune.ancona.it utilizzando la modulistica scaricabile sul sito del Comune di Ancona. Nella modulistica è importante indicare con esattezza e chiarezza tutti i dati richiesti per il successivo contatto telefonico. Un incaricato contatterà telefonicamente il cittadino richiedente, per concordare un giorno per il ritiro presso l’ufficio Elettorale della tessera. Nel caso di richiesta di una tessera per esauriti spazi è indispensabile esibire la vecchia tessera (quella con gli spazi esauriti) al momento del ritiro di quella nuova. La tessera elettorale è il documento che consente l’esercizio del diritto di voto.

Viene rilasciata al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune e consegnata la prima volta direttamente al domicilio dell’elettore. Pertanto per poter votare l’elettore deve presentarsi al seggio con la sua tessera elettorale e con un documento di riconoscimento per poter essere identificato al momento del voto.

L’identificazione al seggio

L’identificazione avviene mediante

carta di identità o altro documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché risulti sotto ogni altro aspetto regolare e possa assicurare la precisa identificazione del votante;

la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

la tessera di riconoscimento rilasciata dagli ordini professionali purché munita di fotografia.

Pertanto l’elettore è invitato a controllare se è in possesso della tessera

Se non si ha la tessera

Nel caso in cui

non l’abbia ricevuta;

l’abbia smarrita o sia stata rubata;

sia deteriorata;

contenga qualche inesattezza;

siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale dopo il voto

L’intestatario della tessera elettorale può incaricare un’altra persona per il ritiro della nuova tessera elettorale. In questo secondo caso dovrà presentare apposita richiesta firmata allegando copia di un documento di identità valido dell’intestatario della tessera elettorale. I modelli sono reperibili sul sito del Comune di Ancona. In ogni caso dovrà essere esibita la tessera elettorale che ha esaurito gli spazi.

Informazioni

Ufficio Elettorale Via Frediani 3, 60123 Ancona

Tel. 071 222 2279 / 071 222 2287 Fax: 071 222 2288

e-mail: elezioni@comune.ancona.it ; servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it