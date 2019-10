Crociere che passione, 10 cose da sapere prima di imbarcarsi sulla nave

Ad Ancona sono tanti i crocieristi che si imbarcano per i tour nel mediterraneo. Lo scalo dorico è anche home port di una delle più grandi compagnie di navigazione al mondo, la MSC. Ogni venerdì, da maggio e fino al prossimo 22 novembre, proprio la Msc Sinfonia fa scalo in città. Per viaggiare però è buono qualunque periodo dell’anno. In inverno, ad esempio, si può partire alla volta dei caraibi, spesso con l’abbinamento volo+crociera. Ci state facendo un pensierino? Ecco le cose che non potete non sapere. Il decalogo del crocierista è proposto da Ticketcrociere.