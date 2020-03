Dal fotografo alla profumeria, i negozi che forse non sapevi di trovare aperti

Le misure per contenere l’epidemia di Coronavirus in tutta Italia prevedono le limitazioni alle attività produttive e commerciali. Sono sospese tutte quelle al dettaglio, ad esclusione delle seguenti:

- Ipermercati

- Supermercati

- Dicount alimentari

- Minimarket

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, tabacchi e bevande in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio per apparecchiature informatiche e telecomunicazioni in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico/termoidraulico per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio articoli per l’illuminazione

- Commercio al dettaglio giornali, riviste e periodici

- Farmacie e altri esercizi al dettaglio specializzati in medicinali non soggetti a prescrizione medica

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e l’igiene personale.

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di qualunque prodotto effettuato via internet, televendita, e corrispondenza

- Commercio effettuato tramite distributori automatici