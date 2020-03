Gioiello hi-tech, ma ricettacolo di batteri: come pulire e sanificare il cellulare

Il cellulare è uno degli strumenti maggiormente a contatto con batteri e virus. In questo particolare momento storico, segnato dal Coronavirus, è dunque utile conoscere e applicare le modalità per sanificare anche il nostro cellulare. La pulizia va effettuata a cellulare spento e scollegato dall’alimentazione.

Liquido per vetri

Per pulire lo schermo è sufficiente usare un comune liquido usato per la pulizia dei vetri di casa. E’ importante spruzzare il composto su un panno umido e non direttamente sul cellulare. La pulizia va eseguita a schermo spento, ma attenzione: lo smartphone non è solo schermo, ecco perché la pulizia va effettuata anche sul dorso del cellulare. Infine ripassare con un panno asciutto per evitare di lasciare aloni.

Il panno giusto

Per non graffiare lo schermo va usato un panno morbido come quello usato per pulire gli occhiali.

Alcol etilico

Si può usare anche alcol etilico al 70% che è capace di uccidere i germi attraverso lo scioglimento della parete batterica. Attenzione: l’acol rosa (denaturato) non basta a uccidere i germi.

Acqua distillata e detersivo per piatti

Si può inumidire il panno con questa miscela, visto che la candeggina può risultare troppo aggressiva per il cellulare.

Le parti più piccole

Per le parti difficilmente raggiungibili con il panno umido si può ricorrere al comune cotton fioc