Natale eco-friendly, come trascorrere le feste rispettando l'ambiente: idee e consigli

Un Natale eco-friendly è possibile con pochi piccoli accorgimenti. Dallo shopping in compagnia al lavaggio delle stoviglie del cenone, passando per l’immancabile albero e sullo smaltimento dei rifiuti.

L’Albero

Abbiamo già trattato in più occasioni l’argomento albero. Quello vero assorbe CO2 e può essere piantumato in giardino. Il “contro” è che lascia più aghi in giro. Occhio anche alle illuminazioni: meglio quelle a Led

Shopping in compagnia

Andare a comperare regali in gruppo può essere un’idea per limitare le emissioni delle auto. Andarci a piedi, se possibile, è anche un modo per trascorrere ore piacevoli con gli amici grazie a una bella passeggiata. Muoversi con già una lista degli acquisti pronti aiuta a risparmiare tempo e consumi.

Il regalo

Per risparmiare sulla carta regalo si può usare parte dello stesso come confezione, ad esempio un capo di abbigliamento avvolto in una sciarpa. Lo stesso regalo può essere ecosostenibile: un buono sconto in un negozio, un abbonamento al cinema...

Il cenone

Sarebbe meglio dire “i cenoni” e pranzi vari pre e dopo Natale. Un consiglio che può apparire banale ma non lo è quello di mettere nel piatto prodotti marchigiani. Non solo per la qualità assicurata, ma anche perché il trasporto dal produttore al punto vendita è limitato, al massimo, a pochi chilometri con il vantaggio nell’emissione di CO2.

Le stoviglie

Lavare piatti, contenitori e posate usate durante il cenone da decine di persone? Se non siete per la quale, perché non utilizzare prodotti usa e getta? Attenzione però: quelli preferiti dall’ambiente sono piatti, bicchieri e posate compostabili (Ad Ancona il Comune ha già annunciato l'idea di bandire in città i prodotti in plastica non biodegradabili). L’alternativa è lavare i piatti in compagnia.