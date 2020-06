Comprare casa ad Ancona: come scegliere il quartiere, l'immobile e il notaio

Comprare casa è uno dei passi più importanti della vita ed è una scelta che, dal prezzo alla location passando per l’agenzia immobiliare e il notaio, non va fatta a cuor leggero. Ecco una guida utile per comprare casa ad Ancona.

Scegli il quartiere giusto

Un appartamento vista mare al “Riò della fettina” avrà un prezzo, mentre in altre zone della città il parametro non può che cambiare. Alcuni esempi pratici:

Quartiere adriatico

Il vantaggio è rappresentato anche dai collegamenti ben forniti (l’1/4 che collega tutta la città fa capolinea proprio al viale della Vittoria).

Il centro storico

Il centro storico è per chi ama la zona, i costi sono più alti e c’è l’handicap dei parcheggi.

Pietralacroce e Posatora

Sono quartieri non sovrappopolati, adatti a giovani coppie e famiglie e Posatora è anche poco distante dall'ospedale Regionale. Il contro, nel caso di Pietralacroce, è rappresentato dai collegamenti soprattutto negli orari tardo-pomeridiani: gli autobus che collegano al centro e viceversa sono pochissimi.

Palombare

Una zona in espansione, soprattutto negli anni scorsi, è quella delle Palombare. Anche qui però, dopo la realizzazione della piazza attrezzata e con la presenza degli uffici del giudice di pace, è molto sentito il problema dei parcheggi.

Archi e Piano

Sono i quartieri multietnici per eccellenza, gli Archi è a due passi dal porto e dal centro storico: è il rione per eccellenza dei pescatori ed e va verso una importante riqualificazione prevista dal bando periferie.

Chi è che vende?

Informarsi sul venditore non è mai sbagliato, soprattutto se si tratta di un provato.

Se vende il privato

E’ il reale proprietario dell’immobile o qualcuno che opera (pur regolarmente) su mandato? Se si tratta del proprietario, è in regime di comunione dei beni? E’ importante saperlo, perché non è detto che il coniuge sia d’accordo sulla vendita. Ha ricevuto la casa per successione o da una donazione? In questo caso è importante sapere che ogni erede ha tempo 10 anni per contestare quell’eredità. Ha debiti con il condominio? Ricadrebbero sul nuovo proprietario. C’è un’ ipoteca sulla casa? Questo può essere comodamente verificato in Conservatoria (Corso Mazzini, 55 – tel. 0719949211)

Se vende l’impresa

E’ in piena operatività o è prossima al fallimento? Ci sono sequestri sull’immobile?

L’accatastamento

Con l’accatastamento si può capire se la casa si trova su un terreno effettivamente edificabile e se è registrato come tale e non come semplice garage o cantina. In caso di immobile abusivo è il venditore a dover chiedere un condono o l’adeguamento dei dati. Questa visura, ad Ancona può essere fatta sia inb Conservatoria che all’Agenzia del Territorio (via Palestro 15 – 0712274411)

Come sta la casa?

Un ingegnere edile o un esperto può controllare se la casa è in buone condizioni strutturali. Questo è un controllo mai banale in una zona sismica come le Marche. Alcuni controlli possiamo anche farli in prima persona: c'è muffa? L'impianto elettrico è a norma? Deve avere la certificazione di conformità rilasciata dalla ditta che lo ha costruito e l’attestato di certificazione energetica.

Cosa influenza il valore della casa

Esposizione al sole

Panorama e zona

Piano

Presenza dell’ascensore

Tipo di riscaldamento

Collegamenti

Scuole, farmacie, strutture sanitarie e supermercati nei paraggi

Sicurezza della zona

Notai ad Ancona

Consiglio notarile di Ancona

Andrea Scoccianti, piazza Cavour 29 - 071 201726

Amelia Amoresano, corso Amendola 26 - 071 207 1640

Bucci - Olmi, via Marsala 12 - 071 206866

Nicola Martino, via Villafranca - 071 2072616

Studio Bortoluzzi, corso Garibaldi 78 - 0712 06219

Raffaele d'Occhio, via Marsala, 8 - 071 205744

Stefano Sabatini, piazza del plebiscito (piazza del papa) 2 - 071 202166

Andrea Massei, via Palestro 7 - 071 2076166

Giuseppe Maggio, piazza Roma 3 - 071 202352

Giuseppe Comparone, piazza Cavour 8 - 071 2072279

Lucia Pia Oriani, piazza Cavour 8 - 071 914511

Roberto Stacco, piazza Cavour 2 - 071 203403

Carlo Nicolò, piazza Cavour 2 - 071 203403

Antonella Lombardo, via Astagno 3 - 071 2829704.



