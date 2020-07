Prezzi case ad Ancona: quotazioni stabili, la mappa zona per zona

Quanto costa o quanto vale una casa ad Ancona? Dipende, come in ogni altra città, anche dal quartiere. Quella che segue è una mappa con le quotazioni degli immobili, che variano a seconda della zona. Il valore riportato accanto all’area corrisponde alla quotazione media per metro quadrato, elaborata dal portale Borsinoimmobiliare. Ad Ancona un immobile è quotato mediamente 1.683 euro per metro quadrato.

Zone centrali

Piano – Stazione – Palombare: 1.247 euro/ mq

Spina dei corsi e piazza del Papa: 1.801 euro / mq

Piazza Cavour – piazza Pertini: 1.498 euro /mq

Via Veneto – Capodimonte – via Podesti – via Astagno: 1.498 euro /mq

Corso Matteotti, piazza del senato, Villarey, via della Loggia: 1.518 euro / mq

Quartiere Adriatico – Borgo Rodi: 1.537 euro / mq

Via Bocconi, via XXV aprile, piazza Libertà: 1.053 euro/mq

Le Grazie – Tavernelle: 1.214 euro / mq

Via Santa Margherita – piscina Passetto: 1.887 euro /mq

Pinocchio – Posatora: 1.168 euro/mq

Archi: 958 euro /mq

Semi-centro

Pietralacroce: 1.885 euro / mq

Quartieri Q1, Q2, Q3: 1.341 euro/mq

Torrette, Palombina, Collemarino: 1.099 euro/mq

Via delle grotte, via Flaminia: 1.082 euro/mq

Periferia e frazioni

Baraccola (zona commerciale): 1.112 euro/mq

Candia, Sappanico, Montesicuro, Gallignano, Paterno, Ghettarello: 1.091 euro/mq

Varano, Montacuto, Poggio, Massignano: 1.168 euro/mq.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.