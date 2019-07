Condizionatore ti amo! Le regole per un utilizzo corretto e senza sprechi

Siamo stretti nella morsa del caldo. La colonnina di mercurio ha superato, in questi giorni, abbondantemente i 30 gradi, con alto tasso di umidità ed ecco che il condizionatore diventa un autentico oggetto del desiderio. Da Cna Installazione e Impianti arrivano alcune regole sia per guidare all’acquisto sia per un corretto impiego per scongiurare sprechi energetici che sono tra le cause del surriscaldamento terrestre.

Classe energetica

Secondo gli esperti di Cna Installazione Impianti, per prima cosa, in fase di acquisto, massima attenzione alla classe energetica. In commercio ormai si trovano condizionatori come minimo classe A o superiore che assicurano un risparmio sulla bolletta elettrica e una riduzione delle emissioni in atmosfera. Per chi in casa ha condizionatori più datati è consigliabile la sostituzione essendo energivori. L’acquisto dei condizionatori dà diritto a detrazioni fiscali e anche le famiglie possono beneficiare del conto termico, ricevendo un bonus direttamente dal GSE.

Installazione esterna o interna?

La prima opzione assicura un minore consumo energetico ma bisogna fare attenzione ai vincoli. In molti centri storici è vietata l’installazione di unità esterne e così in molti condomini. Quindi è bene accertarsi che cosa prevedono le disposizioni comunali e i regolamenti condominiali.

L’Inverter

E’ importante verificare, aggiunge Cna Installazione e Impianti, che il condizionatore sia dotato di inverter, un meccanismo che ottimizza il consumo energetico adeguando la potenza alla necessità effettiva, e della funzione di deumidificatore. La condizione ideale è un tasso di umidità in casa tra il 40 e il 60%.

Calibrare la potenza

Per una resa efficiente Cna consiglia l’installazione di un condizionatore in ogni ambiente con una potenza calibrata alle dimensioni delle stanze e di non raffreddare gli ambienti in modo eccessivo, soprattutto di lasciare spenti i condizionatori quando non si è in casa. Infine, al momento dell’installazione, Cna raccomanda di posizionare il climatizzatore nella parte alta della parete, evitando di collocarlo dietro tende e divani per non provocare l’effetto barriera.