Come proteggere gli animali dal caldo, le 5 regole d'oro per un' estate serena

Che i cani soffrano il caldo come gli esseri umani è risaputo e a causa delle temperature elevate e dell'alto tasso di umidità i nostri amici possono addirittura rischiare il collasso. Buona norma è che l'animale abbia spesso la possibilità di rifornirsi di acqua e di trovare riparo o spazi freschi durante le ore più calde della giornata.

Le regole da seguire per metterli al sicuro dai rischi sono poche e, di fatto, simili a quelle che valgono per noi

• Bere tanto: non esiste una regola che dice quanto acqua debba bere in media un cane in questo periodo dell’anno, ma è importante assicurarsi che il padrone del capisca quando il cane rischia di andare in iperventilazione, e abbia sempre con sé una ciotola o una borraccia contenente acqua fresca e pulita da poter bere. In ogni caso per tutti gli animali a casa è bene assicurarsi che abbiano sempre dell'acqua a disposizione.

• Mangiare nelle ore fresche: durante i periodi di caldo intenso è abbastanza normale che molti cani inizino a mangiare meno. Accertarsi comunque che mangino durante le ore fresche, al mattino o la sera quando tramonta il sole.

• Limitare l'esercizio fisico: attenzione a corse e lunghe passeggiate, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Ogni 15-20 minuti occorre far fare una pausa al proprio cane che, preso dalla voglia di giocare, è poco attento ai segnali del proprio organismo, rischiando anche di collassare improvvisamente.

• Non lasciarli in auto: durante i mesi più caldi, evitate di lasciare qualsiasi animale all'interno della macchina, anche con i finestrini parzialmente aperti e l'auto posteggiata all'ombra. Se siete in viaggio, diversi autogrill mettono a disposizione delle aree apposite destinate ad offrire una sosta esclusiva alla clientela che viaggia con gli animali.

• Prendersi cura delle zampe: il terreno, la sabbia e l'asfalto trattengono calore, e nonostante ciascun cane sia dotato di polpastrelli caratterizzati da un tessuto di granulazione molto resistente, è consigliato assicurarsi che essi siano sempre ben puliti e idratati per prevenire eventuali.