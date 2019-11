7 giorni di vacanza a costo zero, arriva la settimana del baratto: cos'è e come prenotare

Preparatevi ad andare in vacanza. Se il problema sono le ferie, amen. Se invece sono i soldi niente paura. Dal 18 al 24 novembre torna la settimana del baratto. Cos’è? E’ un’iniziativa annuale giunta all'11° edizione che coinvolge i B&B italiani affiliati al portale Bed and breakfast.it. I titolari mettono a disposizione le rispettive strutture offrendo soggiorno gratuito in cambio di beni e servizi come ad esempio attività ricreative gratuite o oggetti regalati dal cliente.

L’iniziativa, come detto, è su scala nazionale, le strutture che aderiscono sono consultabili cliccando sul link del portale settimanadelbaratto.it. Anche in provincia di Ancona ci sono B&B che offrono la propria disponibilità: sono elencate nella sezione dedicata alla città. Basta dunque accedere al portale con un click e confrontare le disponibilità con la “lista dei desideri” degli albergatori per poi incrociarla con le proprie capacità e possibilità. Il resto è solo relax e divertimento, senza mettere mano al portafogli.