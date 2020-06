Residenze protette per anziani non autosufficienti ad Ancona

Le Residenze Protette sono strutture residenziali che ospitano anziani in condizioni di non autosufficienza e provvedono alla loro cura, al loro mantenimento, alla protezione sociale e sanitaria, in sostituzione delle cure dei parenti.Le Residenze Protette per Anziani non autosufficienti del Comune di Ancona sono:

• Benincasa in Via Podesti, 9 - 0712076889

• Villa Almagià in Via Vittorio Veneto 17/A - 0712070852

Entrambe le Residenze sono gestite da Cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Ancona.

Come ottenere il servizio

la domanda di ammissione, compilata in carta semplice e su apposito modulo dall’interessato o dal tutore e controfirmata dai figli, deve essere presentata direttamente alle Assistenti Sociali delle strutture. La domanda va corredata dalla valutazione sanitaria del Medico di Medicina Generale.

Requisiti

essere immuni da malattie contagiose o acute e da affezioni mentali o di altra natura, tali da rendere non idonei alla convivenza in comunità

non necessitare di interventi sanitari continui in reparti ospedalieri o in altre strutture sanitarie

Tempi per la definizione della pratica

la Commissione Valutativa integrata Comune di Ancona – ASUR/Area Vasta e Gestore, si riunisce di norma ogni 3 mesi.

Bisogna inoltre rispettare una lista di attesa.

Rette giornaliere

Le rette si attestano su circa 35 euro ma possono subire delle variazioni oltre che per l’adeguamento al costo della vita, anche in seguito a normative regionali o comunali di riferimento.