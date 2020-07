Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali in città

Incassare la pensione è possibile chiedendo l’accredito sul conto corrente (o libretto) oppure recandosi all’ufficio postale. Attenzione, però: esistono delle limitazioni: dal 1 luglio 2020 il limite per le movimentazioni in contanti è stato fissato a 1.9999,99 euro e dal 1 gennaio 2022 a 999,99 euro. Il che vuol dire che se il pagamento supera questa soglia, l’importo non può essere chiesto cash allo sportello ma deve avvenire con un sistema tracciabile (conto corrente, libretto postale o carta prepagata).

Sedi e orari

Di seguito gli uffici postali di Ancona con i relativi orari, che potrebbero variare a causa dell’emergenza Covid. Inoltre, a ridosso dei giorni di pagamento delle pensioni, viene fissata una turnazione in base alla lettera del proprio cognome.

Largo XXIV Maggio 2

telefono 071/5012260

fax 071/5012058

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Benedetto Croce 12-14

telefono 071/2873439

fax 071/893544

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Franco Scataglini 12

telefono 071/2868137

fax 071/2868143

Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Martiri della Resistenza 26-28

telefono 071/2804194

fax 071/891732

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.30 alle 13.00; Domenica chiuso

Piazza Rosselli snc (Stazione)

telefono 071/43956

fax 071/41645



Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Banchina Da Chio (porto)

telefono 071/5010533

fax 071/56034



Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Piazzale Loreto 38-40-42

telefono 071/2873333

fax 071/894256



Lunedì dalle 8.00 alle 18.30; Martedì dalle 8.00 alle 18.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 18.30; Giovedì dalle 8.00 alle 18.30; Venerdì dalle 8.00 alle 18.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Monte Vettore 40

telefono 071/42747

fax 071/41788

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Carlo Maratta 39

telefono 071/3581211

fax 071/32862



Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Pietralacroce 1

telefono 071/32826

fax 071/32793

Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Via Pinocchio 1

telefono 071/892255

fax 071/893712



Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Brecce Bianche 63

telefono 071/2862045

fax 071/2863742



Lunedì dalle 8.00 alle 13.30; Martedì dalle 8.00 alle 13.30; Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30; Giovedì dalle 8.00 alle 13.30; Venerdì dalle 8.00 alle 13.30; Sabato dalle 8.00 alle 12.30; Domenica chiuso.