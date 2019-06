Affissione dei manifesti, non basta la colla: come ottenere le autorizzazioni

Il servizio delle pubbliche affissioni consiste nell’affissione su appositi impianti di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o di messaggi aventi contenuto economico. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni è stata affidata dal Comune di Ancona con delibera del Consiglio n. 112 del 30/11/2015 ad Ancona Entrate. Per effettuare le affissioni dunque è necessario rivolgersi a quest’ultimo ente. Il servizio richiede il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, al quale è obbligato a pagare sia chi richiede il servizio che chi ne beneficia effettivamente.

Come prenotare gli spazi

Per poter affiggere i manifesti sugli impianti pubblici è necessario effettuare la prenotazione, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio e scaricabile online. Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione.

• a mezzo e-mail agli indirizzi sotto-indicati;

• consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl;

La prenotazione è ovviamente subordinata alla disponibilità di spazi; pertanto è necessario verificare prima la disponibilità degli stessi per il periodo preventivato:

• recandosi presso lo sportello al pubblico – ufficio Affissioni sito in Via dell’artigianato, 4 – Ancona nei seguenti orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì e giovedì dalle ore 14.45 alle 17.30

• contattando direttamente l’ufficio Affissioni al tel. 071/85991 int. 239 nei seguenti orari:

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì

• inviando un’mail all’indirizzo affissioni@anconaentrate.it

L’affissione si intende prenotata al momento in cui perviene all’ufficio affissioni la richiesta di prenotazione con allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento, e verrà effettuata in base all’ordine cronologico di arrivo. Tutte le prenotazioni sono riportate su un registro cronologico che viene costantemente aggiornato. I manifesti devono essere consegnati all’ufficio affissioni, nell’orario di apertura, a cura del committente almeno due giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio. Devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l’oggetto del messaggio, la quantità, il formato ed il periodo di affissione degli stessi. Sul sito del comune è riportato l'elenco, aggiornato però al 2015, delle vie in cui si trovano gli spazi disponibili e le tariffe di riferimento.

Il pagamento

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni varia a seconda del numero dei manifesti, delle dimensioni, della natura del messaggio, della durata e dell’urgenza.Per quanto concerne il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

-bollettino su c/c postale n. 10952604 intestato a “Comune di Ancona Servizio Affissioni Serv. Tesoreria”, specificando obbligatoriamente la causale del versamento, il periodo e numero manifesti;

-bonifico da effettuare su conto corrente intestato a “Comune di Ancona Servizio Affissioni Serv. Tesoreria” IBAN IT 15 B 07601 02600 000010952604, specificando obbligatoriamente la causale del versamento, il periodo e numero manifesti. Le tariffe vengono deliberate annualmente dal Comune di Ancona.

Riduzioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e’ ridotta alla metà:

• per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e’ prevista l’esenzione;

• per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

• per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

• per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

• per gli annunci mortuari.

Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

• i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;

• i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

• i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

• i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

• ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

• i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Informazioni

Ancona Entrate, Via dell’Artigianato n. 4

60127 Ancona - Tel. 800.551.881