Verde pubblico, concluso intervento potature piante e cespugli

Sono terminati gli interventi di sistemazione del verde e bonifica dell'area Duomo- Via Giovanni XXIII- Piazza del Senato e Piazza Dante, iniziati alla fine di dicembre, a cura dell'assessorato alle Manutenzioni e Verde. Un lavoro che consiste nella potatura dei alberi, arbusti e cespugli di pitosforo- un restyling totale- in tutto il piazzale della cattedrale di San Ciriaco, intorno alla torre campanaria e al belvedere, la cui vista panoramica sul golfo era da anni interdetta dalla vegetazione. Stesso intervento lungo tutta la via Giovanni XXIII, lungo i tornanti fino a piazza Dante Alighieri- alla base di Palazzo Anziani. A seguito delle potature, dai cespugli a bordo strada sono affiorati rifiuti di varie tipologie rendendo necessaria una bonifica a tappeto dell'area verde.

Gli addetti del Servizio Verde e manutenzioni del Comune hanno effettuato l'intervento di potatura di piante di pino e cespugli e di bonifica anche in Piazza del Senato e ripulito la zona della fontana di fianco a Palazzo Anziani. Un intervento approfondito come non si effettuava da anni a causa della mancanza di fondi, dal costo complessivo di 7.900,00 euro. Sul piano della sicurezza, tra gli interventi effettuati negli ultimi giorni dal Servizio Manutenzioni e Verde si segnala il rifacimento completo di una staccionata in legno con annessa rete di protezione realizzata sul bordo della falesia nel parco del Cardeto, all'altezza dell'area giochi e della scultura di Ippoliti.

Sempre nell'area del parco, il personale del Servizio Magazzino ha provveduto alla messa in sicurezza (chiusura) della porta della casa del custode e della porta di accesso al vecchio Faro, così da impedire intrusioni di animali e persone nei due manufatti.