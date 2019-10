Gli ingegneri di Ancona promuovono lo sviluppo sostenibile

Gli ingegneri per la sostenibilità: “Una prospettiva cui guardare con forza considerando quanto profondamente la tutela dell’ambiente influisca sulla nostra quotidianità”, spiega Alberto Romagnoli, Presidente dell’Ordine gli Ingegneri della provincia di Ancona presentando il convegno “Quali strategie per uno sviluppo sostenibile” previsto per mercoledì 30 ottobre nelle sede dell’Ordine in via Bianchi a partire dalle 14.30. L’appuntamento sarà introdotto dai saluti dell’Assessore alla Green Economy della Regione Marche Manuela Bora e dal Presidente dell’Anci Marche Maurizio Mangialardi.

L’obiettivo dell’incontro, spiega Romagnoli, è quello di “confrontarsi sia con le istituzioni sia con gli esperti del settore per definire i vettori più adeguati a favorire un ulteriore percorso di crescita delle pratiche sostenibili, con particolare riferimento alle energie rinnovabili. Gli ingegneri sono infatti direttamente coinvolti in questo processo, essendo investiti di notevoli responsabilità sia nella fase di autorizzazione degli impianti sia nella loro progettazione e realizzazione. I contenuti del convegno possono essere molto utili, inoltre, a verificare lo stato del quadro legislativo attuale, in virtù del nuovo Decreto Incentivi Rinnovabili al fine di individuandone punti di forza e criticità”. In questa direzione andrà infatti l’intervento di Ambrogio Papa dello studio legale romano AP, tra i maggiori esperti nazionali in materia e pronto a fornire un contributo dettagliato sull’evoluzione del Decreto. “Sarà importante comprendere quali sono le future e possibili applicazioni del provvedimento sul nostro territorio regionale e su quello provinciale, al fine di implementare un impegno comune e condiviso dai diversi attori della filiera, di categoria e istituzionali, sulle rinnovabili”. Il convegno prevede poi le relazioni di illustri esperti in settori specifici, Guido Sciuto direttore di AssoFotovoltaica e Paolo Taglioli Direttore di Assoidroelettrica per approfondire le potenzialità dei due campi in questione nei processi di crescita e salvaguardia dell’ambiente sul territorio. Focus sulle Marche con Massimo Sbriscia del Servizio Energia della Regione Marche che illustrerà l’attività legislativa e le strategie regionali sullo sviluppo sostenibile e il Rettore Univpm Sauro Longhi sul tema dell’apporto della ricerca alle dinamiche Green.