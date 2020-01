Camerano, «Fateci sapere se effettuate l’autocompostaggio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Da alcune settimane è in vigore il nuovo regolamento sull’autocompostaggio, approvato sulla base di apposito modello, deliberato a livello d’ambito, che va ad uniformare tale pratica per tutti i Comuni della Provincia di Ancona. Il regolamento Comunale segue le direttive della Regione Marche e le linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente. Nei fatti per i Cameranesi non cambia nulla, in quanto il regolamento ricalca ciò che sul territorio Comunale viene svolto da quasi 9 anni. Dal 2018 l’autocompostaggio rientra tra i valori per il calcolo della quantità dei rifiuti prodotti sul territorio Comunale, è quindi fondamentale avere una situazione più che mai vicina alla realtà del volume di umido non conferito con il servizio “porta a porta”, al fine di effettuare valutazioni gestionali ed economiche più puntuali. Invitiamo quindi tutti coloro che svolgono tale pratica (ad esempio con metodologie quali la buca, il cumulo, la concimaia, cibo avanzato per animali etc...) a dichiararlo, se ancora non l’hanno fatto. Ovviamente chi sa di essere già censito nell’elenco dei compostatori non deve fare alcuna iscrizione. Ricordiamo che il compostaggio è una tecnica semplice che consente il recupero degli scarti organici dei rifiuti, in modo da ottenere un terriccio definito "compost". In questa pratica sono favoriti coloro che dispongono di orto e giardino annessi all'abitazione, in quanto possono contare su spazi aperti privati che consentono il riutilizzo del compost per proprio uso, ma può essere effettuato anche da altri cittadini che ne facciano richiesta. Camerano risulta un ottimo territorio per avviare un uso massiccio di questa pratica. Per chi aderisce è possibile avere uno sconto sulla parte variabile della tariffa solo ed unicamente se si compila l’apposito modulo di iscrizione all’albo compostatori, da presentare all’Ecosportello in Via San Francesco, 24 (lunedì dalle 9.00 alle 12.00 - mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 - giovedì dalle 15.30 alle 18.00 - Tel. 071.959186 attivo solo negli orari di apertura). Assessore Ambiente Costantino Renato