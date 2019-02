Raccolta differenziata in aumento, il Comune: «Risultato importante per la città»

JESI - Cresce di almeno 2 punti percentuali la raccolta differenziata in città. Secondo le prime stime di JesiServizi, i rifiuti avviati al recupero anziché in discarica nel corso del 2018 si attestano tra il 67,5 e il 68% contro il 65,6% certificato dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nell’anno precedente. La conferma arriverà solo tra qualche mese, con l’elaborazione dei dati ufficiali da parte del Catasto regionale dei rifiuti.

«Ed è un risultato importante - fa sapere il Comune - perché incoraggia l’azione amministrativa in una attività volta a una sempre minore produzione di rifiuti indifferenziati. In questo senso nel 2019 si attendono risultati ancora più significativi, visto che sarà a regime per tutti e 12 i mesi la raccolta differenziata nella zona industriale avviata il 5 novembre scorso. Un’operazione complessa, con la sostituzione dei vecchi cassoni grigi dove veniva gettato di tutto e dunque portato in discarica e il posizionamento di circa 2.500 contenitori delle varie tipologie previste, a servizio di ciascuna azienda. Stessa azione che si sta completando anche nelle zone rurali e nelle frazioni: anche in questi casi i grossi cassonetti di ferro o plastica vengono sostituiti in questi giorni da isole complete, in grado di raccogliere le varie tipologie di rifiuti differenziati. Togliere i grandi contenitori, ottimizzando la differenziata, è un’azione che viene svolta anche ai margini del centro storico, proprio per evitare che la dimensione del cassone incentivi qualcuno a gettare di tutto. Problema, questo, che si è presentato anche per i cassoni del verde (destinati agli sfalci e alle potature) presenti in città e che - proprio perché finivano per essere ricettacolo di qualsiasi tipo di rifiuto - sono stati sostituiti da più piccoli e pratici bidoni. Al riguardo, JesiServizi ricorda che chi ha esigenze di smaltire un maggior quantitativo di verde ha tre opzioni: portarli gratuitamente al centro ambiente al Campo Boario, fare richiesta di ritiro su chiamata oppure chiedere un bidone dedicato con servizio di svuotamento quindicinale. In questi ultimi due casi, trattandosi di servizio personalizzato a domicilio, è richiesto un piccolo contributo».