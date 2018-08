Proseguono gli interventi dell'Assessorato alle Manutenzioni per la cura del verde cittadino. In questi giorni oggetto di potature sono alcune zone verdi del centro. In particolare, nell'attuazione del lotto 2 che ha già interessato viale della Vittoria, nella giornata di oggi sono state sistemate le siepi e gli alberi situati nelle aiuole a monte di piazza Cavour.