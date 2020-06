Un campo sportivo in gomma riciclata: il progetto green premia la scuola di Ancona

Arrivano buone notizie dall’economia circolare. Superfici sportive di ultima generazione e tanti arredi realizzati in gomma riciclata da Pneumatici fuori uso verranno donati da Ecopneus a tre istituti delle Marche vincitori del concorso “Per un corretto riciclo dei Pneumatici Fuori Uso”. Il progetto formativo, promosso da Ecopneus – società senza scopo di lucro tra i principali operatori della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia – insieme a Legambiente, ha già raggiunto oltre 10.000 studenti in 8 regioni da Nord a Sud della penisola, con attività e lezioni in classe legate al corretto recupero dei Pneumatici fuori uso.

Il progetto

Arrivato alla IX edizione, il progetto ha coinvolto i ragazzi marchigiani nel realizzare un video con un messaggio legato alle buone pratiche per il corretto recupero dei pneumatici fuori uso. I lavori sono stati valutati da una giuria di esperti composta da rappresentanti di Legambiente, Ecopneus, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Ambiente che ha selezionato e annunciato le classi finaliste del concorso. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la scuola secondaria di I Grado Francesco Podesti di Ancona che riceverà in dono da Ecopneus il rifacimento della superficie sportiva scolastica con le innovative pavimentazioni per lo sport Tyrefield in gomma riciclata. Le altre due scuole finaliste, l’Istituto Comprensivo Statale Sant’Angelo in Vado - Mercatello sul Metauro (PU) e il liceo scientifico Livio Cambi - Falconara Marittima (AN), riceveranno da Ecopneus materiale scolastico ed elementi di arredo in gomma riciclata come panchine, fioriere e aree relax, dove i ragazzi potranno studiare o stare in compagnia. “Ecopneus si è impegnata moltissimo in questi anni per sensibilizzare e aiutare i ragazzi a conoscere e comprendere i benefici k – ha dichiarato il Direttore Generale di Ecopneus Giovanni Corbetta -Per promuovere una cultura della sostenibilità e della legalità è imprescindibile la formazione delle nuove generazioni, per questo ci rende davvero orgogliosi poter lasciare agli studenti una testimonianza concreta di economia circolare nelle loro scuole.” La promozione di iniziative formative connesse alle buone pratiche per il corretto recupero dei pneumatici fuori uso si rileva infatti un fattore determinante per la costruzione di una cultura del riciclo e della legalità nelle nuove generazioni, contribuendo anche ad accelerare la transizione del Paese verso l’economia circolare. La gomma che si ottiene dal riciclo dei pneumatici fuori uso è un materiale prezioso e di elevata qualità che viene ampiamente utilizzato in tutto il mondo per realizzare superfici sportive, campi da calcio, isolanti acustici, arredi urbani, per asfalti silenziosi, sicuri e duraturi o come energia. Benefici possibili grazie ad un sistema efficiente ed efficace di raccolta, trasporto e riciclo dei pneumatici fuori uso in tutta Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati in provincia

Solo nelle Marche da inizio anno sono state raccolte da Ecopneus 2.445 tonnellate di pneumatici. Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 711 tonnellate di pneumatici nella sola provincia di Ancona, 635 tonnellate nella provincia di Pesaro-Urbino, 524 tonnellate nella provincia di Macerata, 290 tonnellate nella provincia di Fermo ed infine circa 286 tonnellate nella provincia di Ascoli Piceno.