Parco Mendez e campetto Verbena, gli interventi dell'Amministrazione comunale

L'Assessorato alle Manutenzioni e l'Ufficio Verde hanno comunicato che l'area del parco Mendez è stata risistemata alla fine del 2016 quando è stata bonificata la parte bassa attorno al laghetto al confine con il condomino di via Tarantelli. In quella occasione erano stati potati gli alberi in zona lago ed effettuata rifacimento della staccionata, rimessa a nuovo nella parte bassa .

«Attualmente - si legge in una nota - è presente un piccolo giovane albero di olmo inclinato che verrà rimosso al più presto. E' in atto lo sfalcio che sarà completato nella giornata di oggi, come anche la deratizzazione. Il mese prossimo il parco ospiterà un evento con le scuole e quindi sarà effettuata una ulteriore manutenzione. Purtroppo l'area è bersagliata da numerosi vandali che creano continuamente danni a cestini porta rifiuti, giochi e staccionata ed è stata di nuovo presa di mira nel lato monte recentemente, rendendo così ripetitivi e costosi per la collettività i continui interventi di ripristino del Comune. Il campetto di via Verbena rientra nel gruppo dei tre – Verbena, Pietralacroce e Palombare – che sono nel programma di riqualificazione che ha già toccato spazi analoghi nel territorio comunale (campetti delle vie Aso, Tiraboschi, Ete, Ginelli, Ricci) e che è in via di completamento. Oltre alla ristrutturazione il parco Verbena sarà oggetto di gestione per quanto concerne l'apertura e chiusura del campetto. Si coglie l'occasione di ringraziare i volontari del Comitato Parco Verbena e del Circolo La locomotiva che costantemente eseguono intervento di manutenzione nel parco stesso».