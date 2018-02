Riqualificazione verde pubblico, con oltre 100 piante si completa il Parco Mattei

L’imminente piantumazione di oltre un centinaio tra alberi e arbusti ornamentali completerà i lavori di riqualificazione del Parco Mattei all’ex Smia. Lo ha deciso la Giunta comunale che, nella sua ultima seduta, ha approvato il progetto della sistemazione delle nuove essenze arboree per un investimento di circa 12 mila euro. Le piante sono aggiuntive rispetto a quelle messe a dimora a suo tempo dalla Caritas quale prescrizione imposta dopo l’abbattimento delle alberature in sede di realizzazione del nuovo centro di accoglienza in Viale Papa Giovanni XXIII.

E queste nuove saranno destinate alla perimetrazione della zona allestita con giochi ed arredi. Proprio per questa finalità è stata scartata l’idea di utilizzare le piante distribuite gratuitamente dall’Agenzia regionale Assam: tali alberature infatti, di dimensioni particolarmente ridotte, sarebbero state in grado di ombreggiare la zona solo fra parecchi anni. Meglio allora alberi già pronti, nella fattispecie 60 ciliegi da fiore, 18 alberi di giuda, 14 pioppi cipressini. Con essi anche arbusti ornamentali come 12 prugnoli. Saranno impiantati nei prossimi giorni, prima dell’inizio della primavera, per riempire di alberature il parco dove già sono stati effettuati importanti interventi per renderlo pienamente funzionale e attrattivo per i residenti. I quali residenti sono da tempo protagonisti nell’affiancare l’Amministrazione comunale nella cura e nella manutenzione. Una collaborazione estremamente importante perché garantisce sia la migliore pulizia dell’area sia tutti quegli interventi utili al fine di mantenere il parco in condizioni ottimali per grandi e piccini.