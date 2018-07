Parco Giulio Viezzoli, verso il completamento degli interventi di manutenzione

Verranno completati a breve gli interventi di manutenzione del verde del parco Giulio Viezzoli di Collemarino. Lo ha annunciato l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi, durante un sopralluogo compiuto nei giorni scorsi insieme al presidente di Estra Prometeo Marco Gnocchini, contattato da alcuni residenti della zona.

“Gli anziani che quotidianamente frequentano il parco intitolato al fondatore dell’Aethra – spiega Gnocchini – mi hanno chiamato per segnalarmi la necessità di potenziare la cura del verde, di rinnovare l’area giochi e di cambiare posizione ad alcune panchine. Così ho avvertito Foresi, che prontamente è arrivato sul posto per raccogliere le istanze dei presenti”. L’assessore Foresi ha ricordato che la sistemazione dei parchi cittadini rientra tra le priorità dell’amministrazione, aggiungendo come molti interventi, nell’area verde di Collemarino, siano già stati effettuati. “Abbiamo già provveduto – ha detto – allo sfalcio dell’erba del campo di calciotto e del resto del parco, mentre presto partiremo con i lavoratori di potatura degli alberi”.