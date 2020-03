Parco Galassia, completata la bonifica dell'area verde

E' stato sottoposto ad una capillare bonifica da parte dell'assessorato alle Manutenzioni, operazione che si è conclusa proprio in questi giorni, il Parco Galassia, area verde di notevole estensione a cavallo tra più quartieri. Da via Verga fino a via Manzoni (lato INRCA), gli addetti dell'appalto Verde hanno risistemato siepi, arbusti e manto erboso.

A fruire del parco circa un migliaio di famiglie, oltre trecentocinquanta quelle dal lato di via Manzoni, le altre distribuite tra la zona del Cosmos e dell'Inrca. Parallelamente è stato portato a termine lo sfalcio di tutta la siepe del Passetto che va dall'ascensore fino alla scalinata, completando il lavoro del belvedere già avviato in precedenza. «Stiamo intervenendo a ritmo serrato per dare decoro e fruibilità a tutti i parchi della città in vista del periodo primaverile – spiega l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi - In totale nel territorio sono presenti oltre 120 tra parchi, giardini, e altri spazi verdi, un impegno consistente per l'Amministrazione comunale».