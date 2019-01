Oscar Green 2019, tornano i premi per l'innovazione giovane in agricoltura

Oscar Green, torna il premio per l’innovazione dei giovani in agricoltura. “Osare è futuro” questo il tema del premio 2019 che Coldiretti Giovani Impresa organizza per valorizzare il lavoro di tante imprese giovanili in agricoltura. Nelle Marche gli ultimi dati, fa sapere Giovani Imprese regionale, parlano di un movimento in crescita: le imprese giovanili nelle Marche, secondo una rielaborazione Coldiretti Marche su dati della Camera di Commercio nei premi nove mesi del 2018, sono 1.465. Il dato è in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Possono partecipare tutte le imprese condotte da un under 40 che hanno avuto idee capaci di coniugare tradizione e innovazione.

"Oscar Green - spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche e attuale delegata nazionale di Giovani Impresa - è il più potente strumento di comunicazione e di educazione che Coldiretti ha creato per i territori 12 anni fa. È un concorso che mira non solo a premiare le aziende capaci di distinguersi per un progetto di innovazione, di prodotto di processo o di servizio, ma a far emergere le storie reali di chi ogni giorno con la propria impresa crea occupazione, economia e nuova socialità. Oscar green è un divulgatore culturale che in questi anni ci ha permesso di raccontare la grande rivoluzione che il mondo agricolo ha condotto in ogni angolo del nostro Paese". Sei le categorie in concorso: “Impresa 4.Terra”, per la tecnologia, l’innovazione e la comunicazione; “Campagna Amica” per la promozione del Made in Italy attraverso la vendita diretta; “Sostenibilità”, per le buone pratiche di tutela dell’ambiente; “Fare rete”, per quelle aziende che hanno saputo creare legami lavorativi con l’agricoltura; “Noi per il sociale”, dedicato a quelle aziende aperte anche a progetti sociali con servizi dedicati alle fasce più deboli; “Creatività” che vuole premiare la creatività di idea, che apporti un’innovazione di prodotto e/o di processo. È possibile iscriversi entro il 18 marzo contattando Coldiretti Marche allo 071.207991 o inviare una mail a michela.fabiano@coldiretti.it.