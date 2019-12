Mobilità sostenibile, periferia e centro storico più vicini con il bus navetta gratuito

JESI - Prende il via da lunedì prossimo una nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale per incentivare l’uso del mezzo pubblico al posto del veicolo privato. Si tratta di un Bus-navetta che collegherà diversi parcheggi di periferia al centro storico, con un percorso che verrà ripetuto ogni 20 minuti.

Il Bus-navetta sarà attivo dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.15 alle 20.00. Il costo del biglietto è pari a € 1,25 per la singola tratta e € 2,20 per andata e ritorno. Per favorirne l’uso sotto il periodo natalizio, si è stabilito che dalle ore 16.00 e fino al 6 gennaio del prossimo anno la corsa sarà gratuita. “Si tratta - ha spiegato l’assessore alla mobilità Cinzia Napolitano - di un primo passo della nuova riorganizzazione che stiamo predisponendo insieme a Conerobus con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico più efficiente e funzionale. Andremo avanti con le altre linee, rendendole sempre più semplici e incentivanti da utilizzare. Le linee dei bus non saranno più numerate, ma ciascuna caratterizzata da un colore diverso per facilitare l’utenza a capire quale percorso effettuerà ciascuna di esse”.

Tra i parcheggi che verranno toccati dal Bus-navetta vi sarà quello scambiatore dietro la stazione ferroviaria ed i parcheggi pubblici, di proprietà comunale, nei pressi dei centri commerciali che si affacciano lungo l’asse sud. Obiettivo dell’iniziativa è invitare a lasciare l’auto in tali aree ed avvalersi del mezzo pubblico per andare in centro. Ma diventa anche una buona opportunità per i residenti del centro per raggiungere i vari centri commerciali senza dover prendere l’auto.