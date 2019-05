Spariscono le buste dei contenitori dei rifiuti, è giallo: ma la spycam incastra il colpevole

Per alcuni giorni, in una zona periferica di Camerano, c’è stato un vero e proprio giallo, quando buste e contenitori dei rifiuti scomparivano o venivano trovati distrutti. Qualcuno aveva pensato ad atti vandalici o a disservizi da parte degli operatori della raccolta rifiuti, ma questa volta non c’entrano nè l'uno nè l’altro. Grazie ad una fototrappola è stato possibile risalire all’autore delle razzie: una simpatica volpe che, all’imbrunire, si dedicava alla raccolta dei rifiuti, da "smaltire” nella propria tana.

Le buste gialle della plastica e i bidoncini dell’umido le prede preferite. Dalle immagini, è emerso come l'animale si avvicinasse con fare furtivo e, con una velocità incredibile, portasse via tutto.