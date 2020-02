Allarme processionaria, al via la rimozione dei nidi nelle aree verdi della città

Proseguono intensamente, in vista anche della primavera, i lavori sul verde in città. Nelle scorse ore è partita la lotta alla diffusione della processionaria da parte del Comune che ha dato incarico alla ditta Kola Mihal di iniziare la rimozione dei nidi nelle aree verdi pubbliche. La ditta, che è già al lavoro, è autorizzata ad entrare anche nelle zone carrabili delle aree verdi.

Intanto per quanto concerne il verde, le ditte incaricate dall'amministrazione e che hanno in carico i vari lotti, stanno provvedendo agli interventi come per le zone del lotto 4 (Quartieri nuovi, Asse ecc.) dove in via Togliatti, via Tiraboschi, via Sparapani è in corso la potatura per tratti di siepi a bordo strada per un totale di circa 800 metri. In Via Maestri del Lavoro, a monte del muro di contenimento, bonifica della fascia di rispetto con circa 1300 metri quadrati risistemati. Sempre nella stessa via è stata eseguita potatura di rinnovo oleandri bordo strada. Anche in Via Ginelli è stata effettuata la potatura delle siepi e taglio della vegetazione infestante lungo la fascia a bordo strada. Azioni di bonifica, sistemazione delle siepi, abbattimento di alcuni alberi secchi o pericolanti, sono state eseguite in Via Borsellino, in via Flavia, Asse Nord-Sud, nel Parco via Togliatti, Parco Chico Mendez, Parco via Volponi e nell'area verde attigua alla chiesa di San Giuseppe Moscati.

Per il lotto 5 (Pinocchio, Grazie, Tavernelle ecc.) è stato eseguito il taglio erba su intera area in appalto, nel parco via Monte San Vicino e nell'area Strada Vecchia del Pinocchio si è proceduto anche alla potatura delle siepi. Al Parco Galassia è stato eseguito l'intervento di potatura e abbattimento di circa 40 alberi (ancora in corso). Nell'appalto del verde (lotto 6) sono stati effettuati i seguenti interventi: potatura siepi o alberi in via Redi (di fronte Ancora Club), parco giochi del parco degli Ulivi, all'asilo e materna via della Ferrovia (Pietralacroce), via Tiziano scuola infanzia Verne, al Centro culturale ex scuola Marinelli via Ascoli Piceno, attualmente in corso.